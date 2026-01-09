El Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), la unidad especializada del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de San Juan, concluyó esta semana su ciclo anual de adiestramiento con una jornada intensiva de ejercicios prácticos en las instalaciones de la ex bodega CAVIC. Las simulaciones, diseñadas para replicar escenarios de máxima complejidad, se enfocaron en dos ámbitos críticos: operaciones en altura y combate en cuartos cerrados (CQC).

El entrenamiento busca mantener el más alto nivel de preparación operativa del personal especializado, asegurando una respuesta eficaz, rápida y segura ante cualquier crisis que pueda presentarse dentro del sistema penitenciario provincial.

Escenario 1: Neutralización en Altura

El primer bloque de instrucción simuló una situación de control de atrincheramientos en techos. Los efectivos del GOT ejecutaron maniobras de ingreso sorpresivo, establecieron coberturas en altura y practicaron técnicas de descenso táctico. El objetivo del ejercicio era lograr la neutralización de agresores y el posterior traslado seguro de Personas Privadas de la Libertad (PPL) desde un punto elevado, una habilidad esencial para intervenciones en estructuras como torres de vigilancia o edificios de múltiples pisos dentro de los complejos carcelarios.

Escenario 2: Irrupción y Combate en Espacios Confinados

El segundo ejercicio recreó una recuperación de pabellón dentro de una unidad penitenciaria. La simulación incluyó la apertura de una brecha explosiva para el acceso, seguida de la aplicación de técnicas avanzadas de Combate en Cuartos Cerrados (CQC) y el despeje metódico de pasillos y habitaciones. La operación concluyó con el control total de la alteración del orden y la evacuación segura del edificio, demostrando la capacidad del grupo para restaurar la seguridad en ambientes de alta tensión y riesgo.

El perfil del GOT: una unidad de élite en constante evolución

El Grupo de Operaciones Tácticas es una fuerza de intervención rápida creada hace más de una década, que en septiembre de 2024 cumplió 10 años de servicio. Sus funciones principales incluyen:

Control de crisis: Intervención en motines, disturbios y situaciones de alto riesgo.

Traslados especiales: Custodia de internos que requieren medidas de seguridad excepcionales.

Prevención activa: Inspecciones para detectar anomalías y reforzar la integridad institucional.

Capacitación constante: Entrenamiento físico, táctico y en la toma de decisiones bajo presión.

El grupo mantiene un riguroso programa de formación, que incluyó en 2025 el "XI Curso Básico de Operaciones Tácticas", y participó a finales de ese año en el 2º Congreso Nacional de Fuerzas Especiales.

Para el 2026, el GOT se integra a los planes de modernización de la seguridad en San Juan, que contemplan la incorporación de tecnología de inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia conectada para optimizar la supervisión estratégica y la respuesta ante incidentes.