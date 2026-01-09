Cortaron la Ruta 40 por los incendios en Chubut y evacuaron a 3.000 personas

La Patagonia argentina enfrenta una de sus peores crisis ambientales y humanitarias de los últimos años. Los incendios forestales en la provincia de Chubut, que comenzaron hace más de un mes, se encuentran totalmente descontrolados, forzando la evacuación de 3.000 personas y consumiendo más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, con un balance que podría empeorar en las próximas horas.

La gravedad de la situación escaló este jueves cuando las llamas, avivadas por vientos intensos y una sequía histórica, alcanzaron la Ruta Nacional 40. Las autoridades debieron decretar el corte total de la circulación en el tramo comprendido entre las localidades de El Hoyo y Epuyén, debido al avance del fuego sobre la calzada y la nula visibilidad por el denso humo.

Un combate contra elementos: sequía extrema y un pronóstico de doble filo

El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, describió un escenario prácticamente inmanejable: “Cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”. En diálogo con TN, explicó las causas profundas de la catástrofe: “Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco, la cordillera no pudo juntar nieve y eso afectó el reservorio de agua. Eso se transforma en un combustible explosivo”.

El miércoles, el incendio “trepó toda la montaña” y este jueves “continuó el viaje”, alcanzando un pinar, una especie muy resinosa y altamente inflamable, lo que precipitó su llegada a la ruta.

Mientras cientos de brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan en el terreno, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes añade un factor de incertidumbre. Se esperan tormentas aisladas en Epuyén. Si bien la lluvia sería una ayuda crucial, la actividad eléctrica asociada a estas tormentas representa un riesgo latente de generar nuevos focos ígneos, perpetuando el ciclo del desastre.

Dispositivo de emergencia máximo y evacuaciones preventivas

Frente a la emergencia, se desplegó un operativo de combate sin precedentes en la zona. El recurso más destacado es el Boeing 737 Fireliner de la provincia de Santiago del Estero, considerado el avión hidrante más grande de Latinoamérica, con capacidad para arrojar 15.000 litros de agua por descarga.

El dispositivo, coordinado por la Secretaría de Bosques de Chubut, integra además:

Dos helicópteros (Bell 407 y Bell 412).

Cuatro aviones (dos anfibios y dos AT 802).

Aproximadamente 350 personas, entre 200 brigadistas forestales y personal de apoyo de fuerzas federales y provinciales.

Ante la rápida propagación de las llamas hacia el sur, la Municipalidad de Epuyén dispuso en la tarde del jueves la evacuación preventiva de los barrios El Coihue y De la Angostura. Los vecinos y turistas fueron trasladados al gimnasio municipal, habilitado como albergue seguro. “Por favor, tomen sus precauciones y diríjanse a áreas seguras. Sigan las instrucciones de las autoridades y mantengan la calma”, fue el llamado urgente de la comuna.

Alerta extendida y cortes viales hasta nuevo aviso

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en conjunto con la Policía de Chubut, confirmó que el corte en la Ruta 40 se mantendrá “hasta nuevo aviso”, priorizando la seguridad de la población y del personal de rescate. Para consultas por emergencias, habilitaron los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

La alerta por incendios se extiende más allá de Chubut. El último parte del SPLIF indica que el índice de peligrosidad es extremo en localidades rionegrinas como El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma.

La imagen es dramática: una densa columna de humo cubre la Comarca Andina, las llamas iluminan la noche patagónica y cientos de personas esperan, con angustia, que una combinación de esfuerzo humano y condiciones climáticas favorables logre controlar un fuego que ya es símbolo de una temporada estival devastadora.