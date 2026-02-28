El Tribunal dará a conocer el veredicto el 16 de marzo en el proceso que juzga al acusado por el crimen de Kim Gómez, ocurrido en febrero de 2025 en La Plata. La parte damnificada pidió una condena de 23 años y 4 meses de prisión para el imputado, hoy de 18 años. El caso generó conmoción y repudio en todo el país por la violencia con la que se produjo el hecho.

Cómo ocurrió el crimen

El 25 de febrero de 2025, pasadas las 20, la madre de la niña, Florencia, se detuvo con su Fiat Palio rojo en el cruce de avenida 72 y calle 25, en la zona de Altos de San Lorenzo.

En ese momento, delincuentes la obligaron a descender del vehículo bajo amenaza con un arma de fuego. La niña viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado. Tras apoderarse del auto, los agresores iniciaron la fuga. El recorrido comenzó por calles asfaltadas y continuó hacia una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

El testimonio clave

De acuerdo con el expediente judicial, un testigo declaró que observó a uno de los delincuentes intentando sacar a la niña por la ventanilla trasera.

Sin embargo, la menor quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado fuera del vehículo. Su cabeza golpeó contra el asfalto y fue arrastrada durante casi dos kilómetros. La muerte de Kim Gómez desató una fuerte reacción social y reavivó el debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.