El caso mantiene en alerta a residentes de distintas localidades del partido, que comenzaron a advertir un patrón común tras reiteradas desapariciones de mascotas.

Según denuncias difundidas en redes sociales, el sospechoso ingresaba de madrugada a viviendas de Martínez, Acassuso y Béccar. En las filmaciones aportadas a la Justicia se lo observa trepando rejas, recorriendo patios y llevándose a los felinos. En algunos casos, incluso, arrojándolos por el aire.

Las imágenes ya forman parte del material probatorio incorporado a la causa.

Hallazgo en un terreno baldío

Parte de los animales fue localizada en un predio abandonado ubicado en Juan B. Justo al 600. Allí, voluntarios y proteccionistas trabajan para identificar a los dueños y restituir las mascotas a sus hogares.

Organizaciones de protección animal de la zona norte advirtieron que nunca antes se había registrado un número semejante de desapariciones en el distrito.

Una de las voluntarias que interviene en el caso señaló que el acusado no solo estaría vinculado a la sustracción y abandono de gatos, sino también a amenazas, agresiones e intentos de ingresar a viviendas particulares. De acuerdo con los denunciantes, el sospechoso tendría 42 años y residiría en La Matanza.

Interviene la Justicia

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Isidro.

Hasta el momento, la fiscalía recibió alrededor de 30 presentaciones formales, mientras continúa la recolección de testimonios y evidencia. En paralelo, vecinos y proteccionistas reclaman medidas urgentes para frenar los hechos y piden colaboración para localizar a las familias de los animales recuperados.

“Si perdiste un gato, revisá las fotos”, es el mensaje que se replica en redes sociales, en un intento por recomponer el vínculo entre las mascotas halladas y sus dueños.