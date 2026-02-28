Con el paso de los años, el cuerpo pierde hueso más rápido de lo que puede reconstruirlo. Esa pérdida progresiva puede derivar en osteoporosis, una enfermedad que afina y debilita los huesos.

Se estima que la mitad de las mujeres y hasta un 25% de los hombres sufrirán una fractura a lo largo de su vida por esta causa. Sin embargo, los hombres suelen ser menos conscientes del riesgo, mientras que a las mujeres se les advierte con mayor frecuencia que la masa ósea comienza a disminuir tras la menopausia.

La Dra. Joy Tsai, directora médica de la Clínica de Endocrinología y Osteoporosis del Massachusetts General Hospital, afiliado a Harvard University, remarcó la importancia de prestar atención a los factores de riesgo cotidianos.

Los hábitos que debilitan los huesos

Diversos comportamientos pueden contribuir a una baja densidad ósea:

Demasiado poco calcio.

Los adultos deberían consumir 1.000 mg diarios. La recomendación aumenta a 1.200 mg para mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 70. Lácteos, verduras de hoja verde y bebidas vegetales fortificadas son buenas fuentes.

Exceso de cafeína o refrescos.

En grandes cantidades podrían interferir con la absorción del calcio.

Proteína insuficiente.

Además de sostener la masa muscular, es clave para mantener la densidad ósea.

Consumo excesivo de alcohol.

Más de tres bebidas diarias pueden dificultar la formación ósea y elevar el riesgo de fracturas.

Vida sedentaria.

Caminar, subir escaleras, bailar o hacer senderismo ayudan a fortalecer los huesos. Permanecer mucho tiempo sentado tiene el efecto contrario.

Fumar.

El tabaco no solo daña pulmones y corazón: también aumenta el riesgo de fracturas.

Dietas restrictivas frecuentes.

Reducir en exceso la ingesta puede privar al organismo de nutrientes esenciales para la salud ósea.

Ciertos medicamentos.

Algunos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones para la acidez y los esteroides orales (utilizados en asma o enfermedades autoinmunes) pueden afectar la densidad ósea, especialmente estos últimos.

Señales de alerta

La osteoporosis suele avanzar sin síntomas hasta que ocurre una fractura. Sin embargo, hay signos que pueden encender alarmas:

Fracturas tras golpes leves o caídas menores.

Romperse la muñeca tras una caída simple puede indicar fragilidad ósea.

Pérdida de altura.

Una disminución de dos o tres centímetros puede ser motivo suficiente para realizar un estudio de densidad ósea.

Prevención y consulta médica

Para quienes están preocupados por su salud ósea, los especialistas recomiendan consultar con el médico sobre la necesidad de suplementos de calcio o vitamina D, que favorece su absorción.

También aconsejan revisar la medicación habitual para detectar posibles efectos adversos sobre los huesos o factores que incrementen el riesgo de caídas.

La clave, coinciden los expertos, es actuar antes de la fractura. Porque cuando se trata de osteoporosis, el daño muchas veces avanza en silencio.