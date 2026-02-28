Sociedad > Cocina
Cómo hacer pizza proteica sin harina y baja en grasas
POR REDACCIÓN
La pizza es uno de los alimentos más consumidos gracias a su versatilidad y sabor. Sin embargo, para quienes cuidan las calorías o buscan reducir harinas, suele convertirse en un “permitido” ocasional.
Esta versión cambia por completo la base tradicional y la convierte en una opción más liviana, rica en proteínas y sin gluten. La clave está en reemplazar la harina y el agua por queso cottage y huevo.
Ingredientes
Para la masa
150 gramos de queso cottage
1 huevo
Para el relleno
Salsa de tomate
Queso rallado
Atún en conserva
Cebolla
Aceitunas negras
Orégano
El relleno puede adaptarse según los gustos personales. Aunque en esta propuesta se utiliza atún y cebolla para reforzar el aporte proteico, se pueden incorporar otros ingredientes sin inconvenientes. La salsa de tomate y el queso suelen ser los infaltables para conservar el espíritu tradicional.
Paso a paso
Preparar la base.
Mezclar en un recipiente los 150 gramos de queso cottage con el huevo. Batir bien hasta lograr una preparación homogénea.
Formar la masa.
Colocar la mezcla sobre una bandeja para horno con papel manteca o antiadherente. Distribuir con cuidado para darle forma de base de pizza.
Primer horneado.
Llevar al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 15 minutos. La superficie comenzará a formar burbujas cuando esté lista. Es importante controlar que no se queme.
Agregar el relleno.
Retirar del horno y sumar salsa de tomate, queso rallado, atún, cebolla, aceitunas negras y orégano (o los ingredientes elegidos).
Hornear nuevamente.
Volver a llevar al horno hasta que el queso se derrita por completo.
Una alternativa sin culpa
Gracias al uso de queso cottage, esta receta aporta proteínas y reduce el contenido de harinas refinadas, lo que la convierte en una opción interesante para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o libre de gluten. Así, la pizza deja de ser un gusto culposo para transformarse en una preparación adaptable, nutritiva y fácil de hacer en casa.