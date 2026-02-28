La pizza es uno de los alimentos más consumidos gracias a su versatilidad y sabor. Sin embargo, para quienes cuidan las calorías o buscan reducir harinas, suele convertirse en un “permitido” ocasional.

Esta versión cambia por completo la base tradicional y la convierte en una opción más liviana, rica en proteínas y sin gluten. La clave está en reemplazar la harina y el agua por queso cottage y huevo.

Ingredientes

Para la masa

150 gramos de queso cottage

1 huevo

Para el relleno

Salsa de tomate

Queso rallado

Atún en conserva

Cebolla

Aceitunas negras

Orégano

El relleno puede adaptarse según los gustos personales. Aunque en esta propuesta se utiliza atún y cebolla para reforzar el aporte proteico, se pueden incorporar otros ingredientes sin inconvenientes. La salsa de tomate y el queso suelen ser los infaltables para conservar el espíritu tradicional.

Paso a paso

Preparar la base.

Mezclar en un recipiente los 150 gramos de queso cottage con el huevo. Batir bien hasta lograr una preparación homogénea. Formar la masa.

Colocar la mezcla sobre una bandeja para horno con papel manteca o antiadherente. Distribuir con cuidado para darle forma de base de pizza. Primer horneado.

Llevar al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 15 minutos. La superficie comenzará a formar burbujas cuando esté lista. Es importante controlar que no se queme. Agregar el relleno.

Retirar del horno y sumar salsa de tomate, queso rallado, atún, cebolla, aceitunas negras y orégano (o los ingredientes elegidos). Hornear nuevamente.

Volver a llevar al horno hasta que el queso se derrita por completo.

Una alternativa sin culpa

Gracias al uso de queso cottage, esta receta aporta proteínas y reduce el contenido de harinas refinadas, lo que la convierte en una opción interesante para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o libre de gluten. Así, la pizza deja de ser un gusto culposo para transformarse en una preparación adaptable, nutritiva y fácil de hacer en casa.