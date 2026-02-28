En un giro de último momento, Atepsa decidió suspender la medida de fuerza que amenazaba con afectar vuelos en todo el país.

Si bien la conciliación obligatoria ya había vencido (lo que habilitaba técnicamente al gremio a retomar el paro), la Secretaría de Trabajo logró volver a sentar a las partes en una mesa de negociación.

Como gesto de buena voluntad, el sindicato aceptó levantar las protestas previstas para hoy y mañana, lo que garantiza normalidad operativa en los aeropuertos argentinos durante la tarde y el fin de semana.

De esta manera, quienes tenían vuelos programados podrán viajar sin inconvenientes, al menos hasta el próximo lunes 5 de marzo.

El conflicto sigue abierto

Pese a la suspensión temporal del paro, el conflicto de fondo continúa sin resolverse.

Atepsa mantiene dos reclamos centrales:

Recomposición salarial: El gremio exige ajustes acordes a la inflación registrada a fines de 2025 y comienzos de 2026.

Convenio Colectivo: Denuncian incumplimientos en las condiciones laborales pactadas en agosto del año pasado.

Las partes continuarán negociando en los próximos días. Si no hay avances concretos, no se descarta que el gremio retome las medidas de fuerza una vez vencido el plazo acordado.