El chipá, elaborado con almidón de mandioca y queso, es uno de los grandes íconos gastronómicos del noreste argentino y Paraguay. Crocante por fuera, elástico y esponjoso por dentro, se convirtió en compañero inseparable del mate.

En los últimos años, una variante comenzó a ganar popularidad: el chipá relleno. La receta conserva la base tradicional, pero incorpora un interior que suma jugosidad y nuevos sabores en cada bocado.

La combinación de tomate, albahaca y mozzarella aporta frescura, cremosidad y un contraste ideal con el queso de la masa.

Por qué el chipá relleno es tendencia

Es fácil de hacer.

No requiere ingredientes complejos.

Permite múltiples combinaciones de relleno.

Funciona tanto para merienda como para picada.

Además, se prepara con la misma técnica de siempre, por lo que no hay que aprender nada nuevo.

Cómo hacer chipá relleno en 6 pasos

Ingredientes

Para la masa:

500 g de almidón de mandioca

200 g de queso rallado (semi duro o mezcla)

100 g de manteca derretida

1 huevo

200 ml de leche

Sal a gusto

Para el relleno:

2 tomates en cubos (sin semillas)

100 g de mozzarella en cubos

Hojas de albahaca fresca picada

Paso 1: Preparar la masa

Mezclar el almidón con el queso rallado y la sal. Incorporar la manteca, el huevo y la leche de a poco. Amasar hasta obtener una textura suave, homogénea y apenas húmeda.

Paso 2: Dejar reposar

Descansar la masa durante 5 minutos para que el almidón absorba la humedad.

Paso 3: Preparar el relleno

Mezclar los tomates bien escurridos con la mozzarella y la albahaca picada.

Paso 4: Formar las bolitas

Tomar porciones del tamaño de una nuez grande. Aplastar suavemente y hacer un hueco en el centro.

Paso 5: Rellenar y cerrar

Colocar una pequeña porción del relleno y cerrar bien, sellando correctamente para evitar que el queso se escape al hornearse.

Paso 6: Hornear

Disponer en una placa enmantecada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén levemente dorados.

Otras ideas de relleno

Jamón y queso

Aceitunas y queso

Ajo y queso

Carne desmechada

Salame y queso

La clave es evitar rellenos con exceso de líquido para que la masa no se abra.

Consejos para que salgan perfectos

No sobrecargar el relleno.

Sellar bien cada bolita.

Usar mozzarella firme, no demasiado húmeda.

Consumirlos tibios para disfrutar el queso fundido.

El resultado: un chipá más jugoso, ideal para compartir y darle una vuelta creativa a una receta tradicional que nunca pasa de moda.