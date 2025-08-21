La tarde de este jueves 21 de agosto en San Juan estuvo marcada por la furia del viento Zonda. Las intensas ráfagas dejaron como consecuencia árboles tumbados, postes derribados y varios barrios de la provincia sin luz en distintos puntos de la provincia.

En calle Pellegrini, entre avenida Libertador e Ignacio La Roza, en el departamento Rivadavia, un eucalipto de gran tamaño se desplomó sobre la calzada. Según testigos, el árbol, de estructura imponente, cayó en medio de la calle, afectando momentáneamente la circulación vehicular. Como consecuencia, el tránsito se vio parcialmente interrumpido y se generaron demoras hasta qué personal municipal retiró el árbol y despejó la vía.

El árbol cayó sobre calle Pellegrini, entre avenida Libertador e Ignacio La Roza, en Rivadavia.

En Capital, un poste de alumbrado público cayó sobre la avenida Circunvalación, frente al barrio San Martín, generando preocupación entre los vecinos de la zona, quienes solicitaron la intervención de la Policía de San Juan.

Un poste de avenida Circunvalación cayó sobre un árbol.

Además, en Rawson se registró otro incidente por la caída de un árbol. Un ejemplar de gran tamaño se desplomó sobre el lateral de la Ruta Nacional 40, saliendo de sur a norte, cerca de la estación de servicio YPF, afectando la vía y generando alerta entre los conductores que transitaban por la zona.

Un árbol se desplomó sobre el lateral de la Ruta Nacional 40, en la calle General Acha, en Rawson.

El viento Zonda también provocó cortes de luz en distintas localidades de San Juan. En barrios de Rawson, como Fanzolato y Stotac, los vecinos reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en sus viviendas, sumando molestias a los efectos de las ráfagas intensas. Además, se registraron cortes en otros departamentos, como Capital y Pocito.

Vecinos de distintos puntos de San Juan registraron cortes de luz.

Hasta el momento, afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños a vehículos en ninguno de los incidentes ocurridos en los distintos departamentos de la provincia.

Desde Protección Civil emitieron una alerta indicando que el viento Zonda continuará con ráfagas moderadas a fuertes durante la tarde y la noche. Asimismo, advirtieron sobre la posibilidad de caída de ramas y árboles en otros puntos de la provincia, por lo que solicitaron precaución a peatones y automovilistas.