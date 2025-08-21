Esta tarde del jueves, un poste de alumbrado público cayó en la avenida Circunvalación, frente al barrio San Martín, en Capital, generando preocupación en los vecinos de la zona quienes solicitaron intervención policial.

Según testigos, la estructura fue derribada aparentemente por las fuertes ráfagas de viento que azotan la provincia durante la jornada. En los alrededores del lugar también se observaron ramas caídas, lo que refuerza la hipótesis de que el temporal fue el causante del desplome.

Publicidad

El hecho provocó alarma porque el poste, pese a quedar inclinado, siguió conectado y funcionando, ya que no se desprendió completamente del suelo. Esta situación implicaba un posible riesgo eléctrico para quienes circulaban por el espacio verde cercano.

El poste de luz sigue funcionando. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Ante la alerta de los vecinos, efectivos de la Policía de San Juan se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación y prevenir incidentes. Hasta el momento no se reportaron heridos, pero se esperaba la intervención de personal especializado para retirar o reparar la estructura dañada.