Costa dijo que la provincia está en condiciones de pagar la deuda pero necesita plazos más largos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, juzgó hoy que la provincia de Buenos Aires "está en condiciones de pagar la deuda de 250 millones más los intereses", pero advirtió la importancia de que "los bonistas entiendan que no es que no se puede pagar, sino que lo que se necesitan plazos más largos".



"El tema de la deuda lo seguimos con mucha atención, la deuda de la provincia, la deuda del país... No es una cuestión del gobierno de turno: es una cuestión de Estado", afirmó el legislador provincial en declaraciones a radio FM Milenium.



Costa manifestó que "lo que ha hecho el último gobierno fue refinanciar parte de esa deuda y por eso los vencimientos están en estos momentos" y destacó que "lo que hay que buscar es que los bonistas confíen, que los bonistas entiendan que no es que no podemos pagar, sino que necesitamos son plazos más largos".



"Y a partir de ahí la confianza en Buenos Aires, la confianza en la Argentina para que se puedan prolongar los plazos, los vencimientos, para que el apremio no sea tan inmediato, sino que tenga tiempo", expresó.



En ese sentido, dijo que "la provincia está en condiciones, más allá del inconveniente, de pagar esa deuda de 250 millones más los intereses, que es una deuda de hace más de 10 años, estamos en condiciones de pagarla, pero por supuesto obtener plazos más largos, es mejor".



"No solo por una cuestión financiera, sino por una cuestión política que tiene que ver con una decisión de que Buenos Aires maneje la deuda en conjunto con la deuda argentina", expresó el senador provincial.



Costa consideró que eso es importante para que "sea posible que los acreedores confíen en nosotros, porque en definitiva no es en el gobierno sino en la Argentina, en los bonaerenses tienen que confiar, y en la oposición".



"En los últimos tiempos está claro que el default no es la solución. Decimos que es un problema de Estado, de todos, que tenemos que encarar con responsabilidad", afirmó.



El senador provincial de Juntos por el Cambio destacó que en el país, los anteriores gobiernos "no fueron tan serios con el tema de la deuda y tuvimos el default más de una vez", y advirtió que "eso lo que genera es desconfianza", por lo que se trata ahora de "generar confianza ahora con la actitud del gobierno y de la oposición".