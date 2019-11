Coudet anunció a directivos del club que se irá de Racing en diciembre rumbo a Inter de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Eduardo Coudet anunció en la intimidad del club que abandonará la dirección técnica de Racing Club después del partido por el Trofeo de Campeones de la Superliga ante Tigre del 14 de diciembre ya que en enero se sumará a Internacional, de Porto Alegre.



El "Chacho" ya les anticipó al presidente Víctor Blanco, al director deportivo Diego Milito y al capitán del equipo, Lisandro López, de esta novedad, según coincidieron en informar hoy fuentes vinculadas a la entidad de Avellaneda.



La noticia se había convertido en un secreto a voces en los últimos días y el propio Coudet la había "confirmado" por la contraria antes del partido con Boca Juniors, cuando al ser interrogado al respecto se molestó y se negó a hablar del tema en vez de desmentir la especie.



La información de una reunión que mantuvo en Buenos Aires con tres dirigentes de Inter que viajaron desde Brasil, la contratación posterior de un técnico (Zé Ricardo) para hacerse cargo del equipo de Porto Alegre solamente hasta diciembre y el viaje de la esposa de uno de sus ayudantes de campo, Ariel Broggi, a esa ciudad, para buscar un lugar donde vivir, fueron evidencias demasiados fuertes como para negar la situación.



Y uno de los principales mentores de la contratación del "Chacho" es Andrés D'alessandro, verdadero ídolo de la parcialidad de Inter, capitán del equipo, que entabló una gran amistad con el hoy técnico racinguista cuando ambos compartieron equipo en la primera división de River Plate entre 2000 y 2003.



A los 38 años el "Cabezón" D'alessandro evalúa retirarse del fútbol a fin de año pero no quiere abandonar Porto Alegre con su familia y pretende seguir vinculado a Inter, por lo que podría convertirse bien en su director deportivo (el ejecutivo es Rodrigo Caetano) o, para ir empezando, formar parte del cuerpo técnico de Coudet.



En el plantel interista juega también otro argentino, el zaguero central Víctor Cuesta, ex Independiente y el seleccionado argentino (le hizo un gol a Bolivia en la Copa América Centenario de los Estados Unidos), y el equipo está peleando por un lugar en la Copa Libertadores 2020 para la que Racing ya está clasificado.



Séptimo en el Brasileirao, en realidad comparte con 46 unidades la sexta ubicación con Athlético Paranaense que lo aventaja por diferencia de gol, pero como éste ya está clasificado para ese certamen por la Copa Brasil cuya final le ganó justamente a Inter, lo que necesita el conjunto "gaúcho" es, a falta de ocho fechas para finalizar el certamen, al menos conservar ese lugar para tomar uno de los dos lugares de repechaje.



El Brasileirao clasifica a cuatro equipos en forma directa para la Libertadores, mientras que quinto y sexto van a ese repechaje, por lo que de superarlo, Coudet estará igualmente jugando el magno certamen sudamericano de clubes, algo que en algún momento, no hace mucho, había señalado que lo veía con mucha ilusión para afrontarlo con Racing.



Pero en realidad las autoridades racinguistas ya estaban alertadas de esta decisión del entrenador desde hace varios días y por eso empezaron a acelerar el paso para conseguir un reemplazante.



El primer sondeo lo hicieron con Rodolfo Arruabarrena, que está dirigiendo en la Liga Árabe del Golfo a Al Ahli FC, quien denegó la propuesta porque prefiere seguir allí, entre otras razones por la buena diferencia económica.



Posteriormente, hace poco más de 72 horas el apuntado fue Guillermo Barros Schelotto, quien fue contactado a través de su hermano, Gustavo, que jugó en Racing, pero la respuesta también fue negativa porque prefieren continuar en Los Angeles Galaxy, de la Major League Soccer estadounidense, donde tienen contrato por dos años más.



Y en las últimas horas también trascendió el nombre de otro técnico vinculado a Boca Juniors, en este caso el actual, a la vez sucesor del "Mellizo", Gustavo Alfaro, cuya continuidad en el club de la Ribera él mismo puso en duda tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores a manos de River Plate. Es del gusto del presidente Blanco.



Después, Pablo Lavallén, finalista de la Copa Sudamericana con Colón, y Diego Dabove, puntero de la Superliga con Argentinos Juniors, también están en carpeta, pero por razones obvias, tampoco fueron contactados todavía.



Coudet se va de Racing porque imagina que será un crecimiento profesional (en lo deportivo y lo económico) para él dirigir en Brasil, donde su compatriota Jorge Sampaoli, el único argentino que está dirigiendo allí, está realizando una buena campaña con Santos, al que tiene en el tercer puesto con grandes chances de jugar la próxima Libertadores directamente en fase de grupos. El "Chacho" quiere imitarlo.