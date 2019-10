Coudet, sobre el clásico ante Boca: "Será muy importante, aunque no determinante"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, catalogó como "muy importante" el clásico de mañana ante el líder Boca Juniors, por la fecha 10 de la Superliga, aunque expresó que no será "determinante" debido a la extensión del torneo local que cuenta con 23 jornadas. "Creo que el partido de mañana será muy importante, aunque no determinante porque la Superliga es larga y por eso buscaremos hacer las cosas bien para acortar distancia con respecto a la punta", declaró 'Chacho' en conferencia de prensa. En caso que la 'Academia' consiga un triunfo como visitante frente al 'Xeneize' (21), alcanzará las 19 unidades y quedará a solo dos del puntero. Respecto del once titular que visitará mañana a Boca en La Bombonera a partir de las 21.10, el DT del conjunto albiceleste confirmó que repetirá el mismo equipo que se impuso por 2-0 a Aldosivi, el sábado 5 de octubre por la pasada jornada. "El equipo ante Boca será Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Zaracho, Matías Rojas; Lisandro López y Jonathan Cristaldo", dijo. "Yo evalúo a los jugadores durante toda la semana y luego intento poner en cancha a los que mejor están, y en este caso repito el equipo porque vi a los mismos futbolistas en una buena semana", agregó sobre su decisión. Coudet, de 45 años, además se refirió al interés del Internacional de Porto Alegre, del fútbol brasileño y en el que juegan los argentinos Víctor Cuesta, Andrés D'Alessandro y Martín Sarrafiore, por contratarlo como nuevo entrenador a partir de diciembre. “Recibí una propuesta del Inter y es algo que los dirigentes de Racing sabían. Agradecí y dije que no era el momento para salir del club. Nada más que eso”, comentó. "El tema del Inter está cerrado. Mañana hay un partido muy importante con Boca", intentó dar por terminado el tema el DT de último paso por Tijuana del fútbol mexicano. El ex futbolista surgido de las inferiores de Platense destacó que su equipo está "haciendo las cosas mejor", con cuatro triunfos y dos empates en los últimos seis partidos, y expresó su deseo de poder repetirlo ante el conjunto dirigido por el técnico Gustavo Alfaro. "Estamos haciendo las cosas mejor en los últimos partidos y es lo que intentaremos repetir en el clásico. Ojalá que podamos seguir por este camino, porque el trabajo durante la semana fue muy bueno", opinó. "Nosotros siempre intentamos imponer condiciones y ser protagonistas, es algo que está inscripto en la manera de jugar de este equipo", continuó. "Después, hay veces en las que salen y otras en las que no, pero todos esperamos que nos salgan las cosas en la Bombonera", concluyó Coudet. Racing Club visitará a Boca Juniors mañana desde las 21.10 en la Bombonera, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de la señal de cable Fox Sports Premium, en un encuentro válido por la décima jornada de la Superliga Argentina.