Covid en el comercio: hay otros 6 casos, pero creen que son más porque los empresarios no avisan

Tras la confirmación de la existencia de al menos seis casos de coronavirus en trabajadores del comercio, informaron que se suman unos seis más por lo que en total ya hay 12. No obstante, no descartan que el número de contagiados sea mayor debido a que los empresarios y propietarios de locales no avisan la situación.

Según informaron desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC), en la jornada del jueves confirmaron un positivo en Casa 2000 y otros tres en El Chileno, una concurrida fiambrería del departamento de Chimbas.

Además, el miércoles detectaron otros dos: uno en el local La Zona que está en calle Tucumán y Laprida y otro en el Walmart. Todos estos lugares ya fueron desinfectados.

“Todos los casos que nos hemos enterado nosotros han sido porque los trabajadores o los compañeros han hablado”, informó el secretario gremial del SEC, David Castro, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Castro aseguró que los dueños, propietarios o empresarios “se hacen los desentendidos y son irresponsables” debido a que “minimizan” el tema. Por eso les solicitó que sean solidarios y tengan empatía con los trabajadores ya que “hay que aprender a convivir, pero convivir significa también cuidar al otro”.

Incluso informó que si se confirma que la persona se contagió estando en su trabajo hasta la ART puede formar parte del cuidado del empleado de comercio.

“Gracias a Dios alguien nos avisó o un trabajador del lugar, o uno del negocio de al lado, alguien nos avisa siempre. Ya han perdido el miedo con respecto a este tema. Si los empresarios no son solidarios, los trabajadores deben entender que la prioridad es la salud”, dijo Castro.

Debido a este panorama, desde el SEC creen que hay “una gran cantidad” de contagios de los que aún no se enteran. Es por ello que piden a los ciudadanos que conozcan de positivos de Covid-19 en el comercio que denuncien. Pueden hacerlo de forma anónima a través del 4211881 o al 0800 999 6892. También dirigiéndose personalmente a la seccional que se encuentra en calle General Acha entre Libertador y Laprida.

Los otros 6 casos

Según confirmaron a este medio desde el SEC, hubo un caso en Falabella, un caso en La Tijera, otro en el Carrefour, otro en el Hiper Libertad, un quinto en el Vea de calle General Acha y un sexto en una casa de la que no dieron a conocer el nombre. También, hubo uno de los contactos estrechos del positivo de Falabella que tuvo síntomas de Covid.

En el caso del Libertad y de Falabella, se trata de personas que son cajeras. Mientras que, en el Vea es un trabajador del sector de carnicería por lo que sus cuatro compañeros dejaron de ir de forma inmediata. Sobre los empleados de los otros locales no brindaron información sobre las funciones que cumplen las personas contagiadas.