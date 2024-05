Un grupo de familias de San Juan se reunieron frente a la Legislatura provincial para reclamar por la aprobación de una ley nacional, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo objetivo es cambiar el sistema de actualización de las cuotas del Crédito UVA, que actualmente está atado a la inflación, usado para comprar propiedades. Esto debido a que hay deudas que crecieron 31 veces en casi ocho años. Hoy, afirman, las cuotas son “impagables” e incluso muchos hipotecados debieron cambiar su forma de vida para no perder sus viviendas. En San Juan, son aproximadamente 25 los grupos familiares afectados.

En el 2016, el expresidente Mauricio Macri lanzó créditos hipotecarios UVA, con el objetivo de que las familias accedieran a su vivienda propia. El problema es que el sistema de actualización de las deudas y de las cuotas está atado a la inflación, problemática que no se pudo controlar, y eso hace que se haga muy difícil para las familias pagar mes a mes. Es más, hay quienes aseguraron que los montos crecen al doble que la inflación.

Lo que plantean las familias es que el aumento desmesurado de las cuotas, y también del monto de la deuda, es insostenible. En algunos casos, las deudas crecieron hasta 31 veces en ocho años. Luciana Escudero y Fernando Lazari son una pareja que sacaron un crédito en el 2016: el monto que pidieron fue de $2.600.000, hoy deben $60.000.000.

“Tuvimos que hacer cosas que nunca habíamos hecho como comprar mercadería o nafta con tarjeta de crédito, o no poder comprarle zapatillas a nuestros hijos. Es importante aclarar que no es un negocio, nosotros entramos a un crédito del Gobierno para comprar nuestra casa. Es una situación insostenible, no solo a nivel económico sino emocional. Ha habido muchas separaciones e incluso suicidios”, indicó Lazari a DIARIO HUARPE.