Cristian Andino dijo que “cree en la libertad de prensa” y se despegó del encargado de protocolo

El labrado de un acta policial a un conejal de San Martín por estar bebiendo en la vía pública derivó en que un trabajador municipal allegado al intendente de ese departamento, Rogelio Castro, enviara un mensaje de WhatsApp convocando algunos adeptos a su bandería política a apoyar al edil implicado en el hecho, Juan Roberto Villafañe, y por ende ir en contra de la “mugre” de DIARIO HUARPE, tal como el municipal definió a este medio por el simple hecho de haber publicado la noticia confirmada por fuentes policiales.

En ese contexto, el intendente de ese departamento, Cristian Andino, se despegó de los dichos de Castro y sostuvo que “cree en la libertad de prensa”.

“No comparto para nada lo que ha expresado. Él (Castro) reconoció que actuó mal y me dijo que es muy amigo del concejal y por eso hizo esa manifestación así”, sentenció Andino en diálogo con este medio.

El mandatario departamental aclaró que Castro no es funcionario, tal como se informó en un primer momento, sino que es planta permanente del municipio y está encargado del área de Protocolo.

El mensaje de Castro fue enviado durante la jornada del domingo luego de que este medio publicara la información que trascendió en redes sociales, pero que fue corroborada por los policías que intervinieron en el operativo de rutina que se montó en Caucete donde terminaron multando a Villafañe.

Andino precisó que la campaña de apoyo convocada por el empleado municipal en WhatsApp “para nada estuvo orquestado por el municipio”. El mandatario departamental indicó que Castro lo hizo un día domingo estando fuera del horario laboral.

“El vínculo con DIARIO HUARPE es perfecto. Creo en la libertad de expresión, cuando ustedes me llamaron no sabía nada”, aseguró. El intendente insistió en que respeta los medios de comunicación “porque toda la vida puso la cara”.

“Estoy siempre a disposición de las preguntas y respeto a todos los profesionales de este medio”, aseveró.

Andino dijo que Castro “no lo realizó en un contexto público, sino por medio de un mensaje privado. Además, no estaba representando sus funciones competentes”.

Sin embargo, señaló que Castro le comunicó que estaba arrepentido por el mensaje que había enviado. Sin ir más lejos, el empleado escribió en su cuenta personal de Facebook pidiendo disculpas.

“No fue mi intención agredir al medio de comunicación que tanto respeto porque además creo que en la libertad de expresión”, publicó. A eso le agregó que su actitud fue un “impulso” y que actuó por el “enojo que le produjo la situación”.

Qué dijo sobre el concejal

Andino indicó que le parece “muy bien” que lo hayan sancionado. Señaló que el concejal incurrió en un “error y tendrá que pagar la multa como corresponde”.

Al mismo tiempo, Andino mencionó que, luego de la publicación de la noticia, se comunicó con Villafañe y él le dijo que no se lo había comentado debido a que solamente fue una infracción. El concejal le explicó que estuvo esperando unas hamburguesas en un carro de Caucete y, mientras esperaba el pedido, bebió una lata de cerveza. Sin embargo, le aclaró que no estaba ebrio debido a que los efectivos policiales lo dejaron regresar a su casa conduciendo su auto particular.