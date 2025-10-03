“Quiero contarles en exclusiva en este programa que me voy de Telefe”. Con estas palabras, Cristina Pérez, una de las caras más conocidas de la televisión y figura histórica del canal, anunció un cambio importante en su carrera.

La periodista, quien también está en pareja con el ministro Petri, reveló que “cerré mi ciclo con Telefe” y aseguró que esta etapa “se cerró con mucho amor”. Pérez expresó su profunda gratitud por los años que pasó en el noticiero.

Publicidad

Al explicar los motivos de su alejamiento, Pérez señaló que la decisión forma parte de “la evolución de la vida”. Este tiempo en Telefe le hizo descubrir que quería hacer “periodismo de autor”, algo que “me lo permite esta casa”, refiriéndose a La Nación +. La periodista sentenció que está “terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra”.

Pérez adelantó que renovó su vínculo con La Nación+, donde continuará “por un buen tiempo”. En diálogo con José del Río en Mesa chica, explicó que en su actual casa periodística están trabajando en mejorar “nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla”.

Publicidad

Destacó que el trabajo es “en equipo pensando en ustedes y en una realidad dinámica, que nos exige estar muy atentos”. La conductora enfatizó que se siente “muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’”.