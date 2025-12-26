Cristina Kirchner fue trasladada desde su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, al Sanatorio Otamendi tras sufrir dolores abdominales. En el centro de salud se le diagnosticó una apendicitis aguda con peritonitis localizada, cuadro por el cual fue intervenida quirúrgicamente con éxito esa misma noche.

Pese a que su evolución fue inicialmente la esperada, un nuevo parte médico firmado por la directora Marina Lanfraconi informó síntomas de íleo posoperatorio.

Esta condición, consistente en la parálisis transitoria de la función intestinal, fue ratificada a través de una tomografía computada de abdomen. Ante este escenario, la paciente recibe tratamiento con antibióticos endovenosos y drenaje peritoneal, permaneciendo sin fiebre bajo medidas de soporte correspondientes.

La titular del PJ se encuentra en una habitación individual, donde recibió la visita de su hijo Máximo Kirchner, mientras que la presencia de Florencia Kirchner no fue certificada por sus voceros.

Debido a su estado, la internación se extenderá hasta la resolución completa del cuadro. Simultáneamente, simpatizantes se congregaron en la calle Azcuénaga al 800 con consignas políticas tras posponerse una concentración prevista en San José 1111.