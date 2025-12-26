Flybondi ofrece 30% de descuento en pasajes para viajar en 2026

Flybondi ha dado inicio a la segunda fase de su campaña titulada “Las Vacaciones de Rodolfo” mediante el lanzamiento del código promocional FIESTAS. Esta iniciativa permite a los usuarios acceder a rebajas de hasta el 30% en vuelos nacionales e internacionales, siempre que la compra se efectúe en su sitio web antes del 2 de enero de 2026. Los beneficios son válidos para traslados programados entre el 7 de enero y el 30 de junio del próximo año.

La aerolínea se encamina hacia lo que define como una “Temporada de Verano Épica”, con una programación que alcanza los 15.000 vuelos entre diciembre y marzo.

Publicidad

Bajo este despliegue operativo, la empresa estima transportar a 2,8 millones de pasajeros, marcando un hito para la compañía. Para sostener este volumen, se incorporaron 10 aeronaves bajo la modalidad ACMI (alquiler que incluye tripulación, mantenimiento y seguro), distribuyendo siete unidades en Buenos Aires y tres en el hub de Córdoba.

Estas adiciones complementan su flota de Boeing 737-800 y refuerzan la conectividad en 32 rutas, incluyendo destinos regionales en Paraguay, Perú y Brasil, donde recientemente sumó operaciones a Maceió y Salvador.

Publicidad

A pesar de haber registrado cancelaciones por factores técnicos y climáticos durante la tercera semana de diciembre, la operadora mantiene una ambiciosa proyección de crecimiento.

Sus planes a largo plazo incluyen un pedido de 35 nuevas aeronaves a los fabricantes Boeing y Airbus, con la incorporación de modelos Airbus A220 y Boeing 737-10 prevista a partir de 2027.

Publicidad

Asimismo, el entorno corporativo de la firma se ha expandido recientemente, ya que su propietario, el fondo COC Global Enterprise, tomó el control de la empresa de correo OCA para integrar la logística de última milla con su red aérea.