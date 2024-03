La ex conductora del noticiero de Telefe, Cristina Pérez llegó a la provincia para presentar su novela Tiempo de Renacer. La profesional de gran trayectoria en los medios de comunicación habló de todo en San Juan.

La presentación tuvo lugar en el Chalet Cantoni, en el departamento Rivadavia. Estuvieron como invitados el vicegobernador de la provincia Fabián Martín y el intendente del municipio mencionado, Sergio Miodowsky.

En un mano a mano con la periodista Adriana Luluaga, la famosa presentadora de noticias, Cristina Pérez, habló del libro y de su trayectoria. Antes, en rueda de prensa, dio varias declaraciones. "La literatura me permitió, a mano de la discreción, educar y avanzar en la poesía y abordar mi tradición”, dijo la periodista. “Por suerte le hace bien a mi alma y me permite a veces ver lo que significa cubrir la realidad, pero también aportar una vocación que llevo desde que era muy niña, que estoy muy agradecida de haber llegado hoy a un camino como este", añadió.

Luego habló de su trayectoria, “yo empecé en la provincia de Turcumán con la convicción y el amor por la vocación. Y lo que descubrí es que la vocación es invencible y si uno lucha, abre camino, aprende, se construye como persona y ofrece lo mejor a la sociedad a la que le pertenece. Creo que si hacemos un buen periodismo, si informamos bien, estamos dando poder a los ciudadanos”. Después agregó: “Y eso es lo que fue siempre el punto central de mi evolución como periodista. Tuve la suerte de hacer un camino en el que sigo aprendiendo y estoy muy orgullosa, pero lo que también diría es que aliento a todo el que inicia en la profesión o el que empieza su camino en una provincia a pensar que si empuja puede abrir las puertas que desea”.

Sobre el libro, Cristina Pérez dijo: “Yo sigo llevando mi libro artesanalmente a las manos de lectores con la ilusión de que me honren al leerlo. Pero si no es así, lo mismo trato de dejar el mensaje de que se encuentren con el libro que los está esperando, porque en esa historia hay una oportunidad, uno entra a un libro y no sale igual, sale transformado, sale con otras vivencias y otras oportunidades”.

Al ser consultada sobre su día a día como periodista, Pérez señaló: “Yo tengo un programa diario de radio, estoy 24 horas con mi cabeza siguiendo todo lo que pasa, porque al otro día tengo que escribir una pieza editorial, producir un programa de tres horas que tiene temas de todo tipo”. “Creo que hasta cuando dormimos estamos pensando en cómo encadenar una cosa con otra. Y es mi segunda piel el periodismo. Yo veo la vida como periodista, de manera tal que para mí la redacción es un estilo de vida”, agregó.

Sobre su alejamiento de la conducción del noticiero de Telefe, expresó: “Estoy redescubriéndome a mí misma desde otro lugar. Llevo en mí más de 30 años de hacer noticiero, amo el noticiero, pero me estoy dando la oportunidad para buscar por ahí otro género, en el cual encontrarme con algo que me represente, porque el noticiero es un género hermoso, pero uno es la cara del noticiero”. Para cerrar, indicó: “Hablé institucionalmente por un noticiero. Y por ahí ahora yo tengo ganas de hacer algo que me represente a mí, que me permita hablar de lo que soy como persona. Me siento en otro momento. Y lo estoy valorando. A veces la vida, por cosas que uno no planea, te pone en un camino diferente. Yo estoy tratando de hacer una cosecha de ese camino, de convertirlo en una oportunidad. No de verlo como algo que terminó, sino como una transformación”.