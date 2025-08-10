Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, dejando un saldo de al menos una persona muerta, 29 heridos y cerca de diez edificios colapsados, según informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El movimiento se produjo a las 19:53 (hora local) y fue percibido en varias ciudades, incluidas Estambul y la zona turística de Izmir. Minutos después se registró una réplica de magnitud 4,6.

La víctima fatal, una anciana, murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio. Otras cuatro personas fueron extraídas con vida, mientras los equipos de emergencia trabajaban para llegar a dos más atrapadas. Según el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, 16 edificios se vinieron abajo en la región, la mayoría en desuso, y también colapsaron dos minaretes de mezquitas. Ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico.

El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, confirmó derrumbes en múltiples barrios y la destrucción total de una farmacia ubicada en un inmueble colapsado. “No hemos recibido noticias de algunos lugares”, advirtió. Las imágenes difundidas muestran a rescatistas pidiendo silencio para escuchar señales de vida bajo los escombros.

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía. (REUTERS/Efekan Akyuz)

El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó sus condolencias y deseó una pronta recuperación a los afectados, pidiendo que “Dios proteja al país de cualquier desastre”. Turquía, situada sobre varias fallas geológicas, ha sufrido devastadores terremotos en el pasado, incluido el de febrero de 2023, que dejó más de 53.000 víctimas fatales.