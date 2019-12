Críticas de Alfredo Cornejo al Gobierno: "Podrían haber empezado mejor"

El ex gobernador de Mendoza, diputado de Juntos por el Cambio y jefe de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó hoy al Gobierno por el proyecto de emergencia económica y la suspensión de la movilidad jubilatoria, al advertir que la administración de Alberto Fernández "podría haber empezado mejor".



"No es la solución manotear el bolsillo de los jubilados ni las facultades extraordinarias. Podrían haber empezado mejor. Es ajuste", definió Cornejo desde su cuenta de Twitter.



Al respecto expresó: "Ajuste que duele. Jubilados, clase media, sector productivo y ahorristas. No es por ahí. Este proyecto es invotable".



El proyecto ómnibus promovido por el Gobierno busca declarar la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.