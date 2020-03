Crystal Palace vuelve a apuntarle a Borré

El parate por la pandemia de coronavirus detuvo el fútbol en prácticamente todo el mundo, aunque las negociaciones por reforzar planteles no cesó. En este sentido, desde Núñez contemplan la posibilidad de que Crystal Palace formalice su interés por Rafael Santos Borré.

Ya en enero, el conjunto inglés había hecho algunos sondeos por el colombiano, pero quedaron solo en eso. Ahora, desde los medios de Inglaterra aseguran que en el próximo mercado de pases podría acelerar para cerrar la llegada del goleador de River en la última Superliga.

Para el Millonario, la situación no es tan simple. Si bien le renovaron su contrato y le fijaron una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, lo cierto es que solo tienen el 50% de su pase. Atlético de Madrid, dueño de la otra mitad, tiene desde agosto de 2019 la prioridad para recomprar la parte del millonario por solo siete millones (River pagó 3,5 millones por esa mitad del pase).

Así las cosas, si Crystal Palace negocia directamente con el club colchonero, este podría abonarle al Millonario siete millones y quedarse con toda la diferencia. Por eso, el escenario para River no es favorable. De ahí el enojo de Enzo Francescoli el verano pasado.

"Me llamó mucho la atención que Atlético Madrid se comportara así. Hablé una vez con su presidente, me había mentido en algunas cosas y no quise volver a hablar. Me molestó porque no era la manera de laburar. Podrían haber sido más respetuosos", declaró hace unos meses el mánager del club.

En enero, Borré había decidido declinar todas las propuestas que pudiesen llegar y continuar en River, al menos por los siguientes seis meses. Ahora que la pandemia de COVID-19 puso al fútbol en standby, las salidas y llegadas podrían acelerarse y el colombiano podría afrontar el mismo escenario que hace unos meses. ¿Volverá a elegir quedarse o esta vez elegirá dar el salto?