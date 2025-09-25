El cambio de la correa de distribución es un tema que genera opiniones diversas entre los mecánicos, quienes señalan distintos plazos para su renovación. Mientras algunos aconsejan hacerlo a los 40.000 km y otros a los 100.000 km, la recomendación más segura es no superar los 120.000 km para evitar riesgos.

La vida útil de la correa depende de varios factores, entre ellos el modelo del vehículo, el tipo de motor, el uso que se le da y las condiciones climáticas donde se circula. Por eso, lo ideal es consultar siempre el manual del auto y pedir consejo al mecánico de confianza, quien conoce el historial del vehículo.

La importancia de respetar la fecha de cambio radica en que la correa de distribución sincroniza el movimiento de partes esenciales del motor. Si se rompe o se desplaza, puede causar daños graves como el doblado de válvulas o incluso la destrucción total del motor, cuyo arreglo resulta mucho más costoso que un mantenimiento preventivo.

Además, existen tres factores que influyen en el desgaste de la correa, de los cuales dos pueden evitarse fácilmente con controles periódicos y siguiendo las indicaciones del fabricante.

Para quienes adquieren un auto usado y desconocen cuándo se realizó el último cambio de la correa, la recomendación es efectuar la renovación lo antes posible. Aunque implique un gasto, es una inversión que previene problemas mayores en el futuro.

En definitiva, no hay que confiar en consejos informales ni postergar el mantenimiento. Consultar el manual del vehículo y realizar chequeos regulares son las mejores estrategias para cuidar el motor y evitar reparaciones costosas.