La banda sanjuanina Postcasete se prepara para un concierto especial en el Teatro del Bicentenario. El próximo viernes 3 de octubre, a las 22, presentará en la Sala Auditórium un show en formato unplugged, inspirado en los históricos ciclos de MTV, con una propuesta que busca dar un giro sonoro y estético a su repertorio. “Estamos el viernes 3 de octubre presentando en la sala del Teatro del Bicentenario, la sala Auditórium. Vamos a presentar un show que repasa nuestro repertorio, pero con una versión unplugged”, explicó Sebastián Arnaez en diálogo con DIARIO HUARPE.

El guitarrista adelantó que la puesta sumará invitados y nuevos arreglos. “Para esta oportunidad vamos a trabajar con un cuarteto de cuerdas, un percusionista y dos coristas. La idea es darle ese toque más íntimo, de mayor calidad y de cercanía con la gente respecto de lo que es nuestro repertorio”, señaló.

Formada por Juan Guerra (voz y teclado), Sebastián Arnaez (guitarra y coros), Fabricio Norte (bajo) y Lucas Rico (batería y coros), la banda viene construyendo un camino de crecimiento sostenido en la escena local. “Desde nuestra primera presentación fueron 20, 30 personas, después fueron 50, ya la última vez que tocamos en el Festival de Intruses había 500 o 600 personas. Ese claramente es el combustible, la gente que nos acompaña”, destacó Arnaez.

El grupo se define por fusionar estilos clásicos con una impronta actual. “Postcasete es una banda que trata de recuperar aquellos estilos memorables de los ochenta, de los noventa, del funk, del pop, de la música disco, y traerla a nuestra actualidad, a nuestro contexto. Tratamos de ser muy fieles al sonido de los instrumentos y a partir de las letras vamos visualizando el contexto que nos toca vivir hoy”, explicó.

La apuesta por el vivo es central en la propuesta artística. “Creo que la música en vivo, la música que sale de los instrumentos, la comunión que nosotros tenemos entre los cuatro a la hora de componer, todavía tiene un público que lo está esperando. El combustible es justamente esa gente, porque cada vez que nos presentamos las devoluciones son buenísimas y siempre son más personas las que se acercan”, remarcó.

Con más de 10 artistas en escena y un equipo técnico de primer nivel, Postcasete busca ofrecer una experiencia distinta en esta segunda oportunidad de presentarse en el Teatro del Bicentenario. “Es el mejor momento para ver a Postcasete porque la propuesta viene con un trabajo muy fuerte. En escenario somos 11 personas y por fuera hay 5 o 6 más que están trabajando para que esa noche sea impecable. Invitarlos con toda la seguridad de que la van a pasar muy bien”, invitó Arnaez.

El “Unplugged” de Postcasete se presenta como una cita imperdible en la agenda cultural de San Juan, con entradas disponibles en tuentrada.com y en la boletería del Teatro del Bicentenario.