San Martín de San Juan enfrentará a Platense este viernes 26 a las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El Verdinegro necesita sumar de a tres tras tres fechas sin victorias, mientras que Platense intentará recuperarse de la derrota ante Lanús y mantenerse en la pelea por los puestos de playoff.

El conjunto local, dirigido por Cristian González, llega con la renovación de Juan Ignacio Saborido como principal noticia positiva. El capitán Ignacio Vázquez expresó respaldo al proyecto del entrenador y afirmó que mantienen la identidad del equipo pese a las modificaciones. Platense viene de perder 2-1 frente a Lanús y buscará hacerse fuerte de local para escalar posiciones.

Por su parte, San Martín de San Juan, comandado por Leandro Romagnoli, acumula 9 puntos en la zona y mantiene complicaciones en la tabla anual y de promedios, compartiendo el último lugar con Aldosivi. Tras la derrota ante Vélez, Romagnoli destacó la necesidad de mejorar en defensa y efectividad ofensiva.

Posibles formaciones

El probable once inicial de San Martín saldría a la cancha con: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch.

Platense formarà con Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez.

Datos del encuentro

El partido podrá verse en vivo por ESPN Premium, con el arbitraje de Daniel Zamora y VAR a cargo de Felipe Viola. El encuentro será clave para el Santo en su lucha por la permanencia y para Platense en su aspiración de playoffs.