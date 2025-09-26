La creciente preocupación por la inseguridad en Zonda tendrá un encuentro clave la próxima semana. El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, recibirá a los vecinos del departamento el martes 30 de septiembre, en una reunión destinada a escuchar reclamos y evaluar posibles medidas de acción.

El encuentro se da en medio de un clima de tensión vecinal, luego de que en las últimas semanas se registraran al menos siete robos en distintas zonas del departamento, entre ellas Villa Tacú, Sierras Azules y algunos barrios privados. Los hechos, que incluyeron ingresos a viviendas habitadas y deshabitadas, encendieron la alarma de los residentes.

“Estamos cansados de pedir soluciones. La policía patrulla solo cuando se la llama y no hay un plan real para frenar a las bandas que estudian la zona y entran a robar”, habían señalado días atrás a DIARIO HUARPE algunos de los damnificados.

Reclamos acumulados

Los vecinos recordaron que hace más de un año organizaron una colecta y, entre diez familias, compraron cámaras de seguridad que donaron a la Municipalidad de Zonda. Sin embargo, los equipos permanecen guardados desde abril en dependencias comunales y nunca fueron instalados en los accesos al departamento, tal como se había previsto.

Además de elevar notas al municipio, los residentes llevaron sus reclamos al diputado departamental, al juez de Paz, al jefe de Policía, a concejales y al propio secretario de Seguridad. La convocatoria a la reunión con Delgado surge como una respuesta a esa presión creciente.

Expectativa por medidas concretas

En el caso más reciente, ocurrido en Sierras Azules, la policía logró detener a uno de los delincuentes e incautar objetos robados. No obstante, los vecinos remarcan que se trata de acciones aisladas que no alcanzan para frenar la ola delictiva.

“Seguimos esperando mientras los robos aumentan. Vivimos en una zona liberada”, señalaron los habitantes, que ahora esperan que el encuentro del 30 de septiembre marque un punto de inflexión en la agenda de seguridad del departamento.