Precios Justos Barriales es el programa que fija precio en las góndolas de almacenes, supermercados barriales y chinos. En San Juan comenzará a implementarse aproximadamente entre martes y miércoles de la próxima semana, cuando los productos lleguen a la provincia.

Según confirmó Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, el programa inició este miércoles 1 de junio pero la próxima semana llegarán los productos a las góndolas de los mayoristas. Allí los almacenes y supermercados barriales comprarán a un precio diferencial que les permita tener en góndola el producto con el precio convenido en el programa.

En caso de que no se cumpla se puede denunciar a Defensa al Consumidor al 0800-333-33366 o a través de la página web. “Una vez que recibamos la denuncia podemos ir hasta el negocio y corroborar. Lo primero que vamos a hacer es pedir la factura y ver a cuanto lo compró, en el caso de que sea en uno de los mayoristas y no se esté cumpliendo con el programa quien recibe la sanción es el mayorista, no el almacén de barrio”, aclaró.

En San Juan los mayoristas que deben tener estos precios son: Makro, Yaguar y Maxi Consumo.

“Estos programas llegan más tarde a las provincias del interior por un tema de logística. Nosotros vamos a salir a inspeccionar el martes, que los productos ya tendrían que estar cumpliendo con Precios Justos. Igual, es el comprador el que debe denunciar así llegamos con los controles a todos lados”.