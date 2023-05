¿Cuándo pelean? Aljamain Sterling, dispuesto a defender el título con Sean O´Malley a continuación

En el UFC 288 Aljamain Sterling defendió el título de Peso Gallo con una decisión dividida sobre Henry Cejudo. Luego de lograrlo, el rey actual de la división se cruzó dentro de la jaula con el contendiente número uno, Sean O'Malley. Al finalizar el evento, el presidente de la empresa, Dana White, anunció que probablemente su próxima pelea se llevaría a cabo en agosto, en el rumoreado regreso a Boston para el UFC 292.

En diálogo con Ariel Helwani en The MMA Hour, Sterling mencionó: "Me imagino que este sería el cambio más rápido para un campeón de UFC. Me corregiré, pero creo que Volkanovski estaba a cuatro, cuatro meses y medio de la cartelera de Abu Dhabi. Estaríamos codo con codo, es rápido. En un mundo perfecto, no lo sería. Pero al final del día, soy un atleta. Soy un boxeador profesional al final del día".

Luego, agregó: "A mí me motiva la competición y, por supuesto, el premio. ¿Estoy golpeado? Tengo algunas cosas. Lo normal. Si puedo empezar a entrenar la próxima semana, creo que es posible. Si pudiera empezar. Tendré que esperar hasta la próxima semana. Todavía tengo que hacerme un par de radiografías. Aplasté mis piernas sobre Henry, aplastándolo. No me importaba si iba a patearle el codo o la rótula. Así que mis dos pies están bastante hinchados, el izquierdo está mucho peor, pero son heridas de victoria, así que todo está bien".

¿Aljamain Sterling aceptará la pelea?

Sterling analiza dos factores para su decisión: la oportunidad de ganar un pago sustancial y el riesgo, o la falta de él, en el combate. "Al final del día, es la competencia y el premio. Tengo que sentirme bien, y hasta ahora vamos en la dirección correcta. Es un buen negocio, porque se supone que esta tarjeta es enorme. Por lo que me dicen detrás de escena, Dana va a apilar esta carta y eso es un buen motivador. Así que, hay muchas cosas que intervienen en esto. Y para arrastrar a un tipo como O'Malley, ¿qué me va a hacer este tipo? ¿En realidad?", dijo el campeón de Peso Gallo.

Para finalizar, aclaró: "No estoy tratando de ser irrespetuoso, es un golpe sutil, pero es la verdad. Es una pelea, cualquier cosa puede pasar. Lo golpearon una vez y estaba fuera, así que me da un poco más de confianza. No creo que puedas desarrollar una barbilla con el tiempo. Lo golpeé de lleno, lo derribé, esa pelea está casi terminada, probablemente en uno. En las próximas dos semanas podemos averiguar si esta pelea definitivamente va a suceder, si puedo hacer que esto funcione y si mi cuerpo se siente con ganas".