Cuándo se define la semifinal entre River y Boca

Como dicen todos los entrenadores, se trata de un partido de "180 minutos". En los primeros 90, River terminó ganándole bien a Boca el superclásico por 2-0 en el Monumental con el penal de Borré y el golazo de Nacho Fernández. Pero la semifinal de la Copa Libertadores está abierta todavía y se definirá dentro de tres semanas. Agenda: el martes 22 de octubre, a las 21:30 horas. Día y horario que en la Bombonera se sabrá quién irá a jugar la final de la Copa Libertadores.

River sacó una buena diferencia de local, por el resultado y por el juego. ¿Cómo se define según resultados? La única diferencia que fuerza los penales es un triunfo de Boca por 2-0. Cualquier otro triunfo de Boca por uno o dos goles, no le alcanzará. El equipo de Alfaro necesita ganar por tres de diferencia para dar vuelta la historia. Obviamente, triunfo o empate de River, pone a los del Muñeco en la finalísima.

Nicolás Capaldo, expulsado en el último minuto de descuento tras la asistencia del VAR no podrá estar en la revancha. El resto de los jugadores que tenían dos amarillas no fueron amonestados y están OK para ir a la Bombonera.

Y la definición tendrá por primera vez una final única. La Copa Libertadores tomó el estilo de la Champions League y definió hace tiempo que se jugaría el 23 de noviembre un sólo partido definitorio en la ciudad de Santiago de Chile. River o Boca contra un equipo brasileño, Flamengo o Gremio, terminarán quedándose con el trofeo tan esperado.