Faltan días para que inicie la temporada de verano en las piletas de los campings de la provincia. Si bien algunos clubes habían pensado su apertura después del 18 de noviembre, desde el Ministerio de Salud Pública resolvieron retrasar la apertura de la temporada para el 2 de diciembre por la crisis hídrica. Por este motivo, algunos campings continúan trabajando en la puesta a punto de sus natatorios. Según el relevamiento realizado por DIARIO HUARPE el ingreso a los clubes sanjuaninos tuvo un aumento de entre 50% y 100%, dependiendo del balneario o camping consultado. A continuación los precios de inscripción y los montos mensuales de las cuotas.

En Ausonia, desde la administración explicaron que no se toman socios por temporada, sino vitalicios. Por ello, para quien desee asociarse junto a su grupo familiar deberá pagar la inscripción de $250.000 si abona en efectivo y $350.000 si paga en 12 cuotas. Sin embargo, tiene que contar con el aval de dos socios más, acompañados de los papeles necesarios. “Una vez que se abona la inscripción, se paga $1.750 por cada persona mayor a los 10 años que integre el grupo familiar”, explicaron. La fecha de apertura sería después del 2 de diciembre, tras el pedido realizado por Salud Pública.

Un caso similar es el de la Unión Vecinal Trinidad (UVT), aunque aquí ya no están haciendo nuevos socios porque alcanzó el límite de afiliados que pueden albergar las instalaciones. Carlos Quinteros, presidente de la institución, dijo que después de la pandemia se armó un proyecto estratégico para mejorar los servicios. “En los últimos años, sumamos más socios y en este 2022 ya no podemos seguir aceptando nuevos porque somos aproximadamente 5.150 afiliados. Ese es el límite del club para poder brindar un servicio adecuado”, explicó.

Según lo informado, actualmente el valor para asociar a un grupo familiar está en $250.000. Esto es un pago único y se suma una cuota de $1.350 por cada integrante de ese grupo familiar. “Los socios de la UVT pueden disfrutar de clases gratuitas de aquagym, tenis de mesa, zumba, entre otras actividades más, además de los shows que suelen organizar los días domingos”, agregó. En este caso tenían previsto iniciar la temporada este próximo 18 de noviembre con la “Fiesta del Deportista”, pero tras el comunicado de Salud Pública seguramente retrasarán el lanzamiento.

Otra de las piletas que se han vuelto muy concurridas en las últimas temporadas es la de Colonia Richet Zapata. Aquí la inscripción del grupo familiar está sobre los $30.000 en un pago único. Al igual que en Ausonia, se necesita el aval de dos socios para iniciar la solicitud. Después sólo hay que abonar una cuota mensual de $650 por cada integrante del grupo familiar. La apertura también se va a hacer en los primeros días de diciembre.

La pileta del Palomar está recibiendo reformas para el inicio de la temporada. Imagen DIARIO HUARPE.

En Banco Hispano establecieron que esta temporada el abono familiar cueste $22.000, es decir una suba del 83% respecto a los $12.000 que costaban en la temporada anterior. "Queremos implementar un abono individual por temporada de $8.000, que abarque de mediados de noviembre a marzo", señaló. Allí la cuota mensual subió de $1.500 a $1.700 desde noviembre y quizá en diciembre aumente otro 15% o 20%, agregaron.

Luego están los campings que no solicitan un valor alto para la inscripción de un grupo familiar. Un ejemplo de esto son las instalaciones que tienen los empleados de comercio que están ubicadas sobre calle General Acha, en el departamento Rawson. La titular del SEC, Mirna Moral, dijo que el camping ya no hace más socios adherentes porque se busca que los empleados de comercio puedan disfrutar de todas las instalaciones que tienen disponibles a su alcance. “Los socios deben pagar una cuota que está alrededor de los $2.500 por grupo familiar” y no deben abonar una inscripción previa por tratarse de empleados del sector.

Las Viñas es una de las piletas más populares en los veranos de San Juan. Imagen DIARIO HUARPE.

En cuanto a las instalaciones del Complejo Deportivo de la Universidad Nacional de San Juan, más conocido como El Palomar, el secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina, comentó que se están haciendo remodelaciones en la pileta. “Se le está realizando un revestimiento, el sellamiento de las grietas, más un mantenimiento de los filtros para que la pileta quede nueva”, agregó. En ese sentido, declaró que seguramente se lance la temporada de verano en la segunda quincena de diciembre.

En el caso de los estudiantes de la UNSJ actualmente se abona de manera anual $900. Mientras que aquellos que tienen grupo familiar integrado por dos personas deben abonar $450 por mes, hasta cuatro personas $650 y cuando son cinco o más personas, deben abonar $1.000. En la categoría docente y no docente, pagan 1% del total de la remuneración bruta mensual. El arancel mínimo es $850. Los adicionales deben pagar desde $520 a $1.150 por mes, dependiendo la cantidad de integrantes del grupo familiar. Aunque los menores de 4 años no abonan nada.

También están los egresados, que deben pagar $2.450 por mes y se repiten los mismos montos que la categoría docentes/no docentes para los adicionales. En cuanto a los jubilados, el titular y el cónyuge no abonan, pero sí lo hacen los adicionales, quienes pagan entre $1.150 y $2.400, dependiendo la cantidad de personas que integran el grupo familiar.

Luego están los socios adherentes que abonan $2.900 de cuota mensual y el grupo familiar entre $450 y $1.000, dependiendo de la cantidad de personas que lo integran. Mientras que el socio deportista tiene que pagar $1.100 por mes y no pueden incorporar grupo familiar.

Finalmente, una de las piletas más populares es la del Balneario Las Viñas. En este caso, la encargada Rosario Ferre dijo que están poniendo todo en condiciones con la expectativa de recibir más gente que el año pasado. “Hay que pensar bien los precios que se cobrarán. Todavía no actualizamos los precios, pero seguramente vamos a encarecer las entradas un 50% más”, explicó. En ese sentido, recordó que en la última temporada el ingreso estaba en $800 por persona. “En los próximos días vamos a revisar qué promociones lanzar para los grupos familiares. Seguramente lo informaremos a través de nuestras redes”, cerró.