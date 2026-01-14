El inicio del verano 2026 en San Juan volvió a poner en primer plano el estado de los aires acondicionados en hogares, comercios y oficinas. Con temperaturas elevadas y un mercado atravesado por distintas tecnologías y refrigerantes, el mantenimiento y la reparación de estos equipos representan un gasto significativo. Técnicos locales advierten que la falta de limpieza preventiva y los problemas eléctricos encarecen los arreglos en plena temporada alta.

El mantenimiento técnico profesional abarca tareas que van más allá de una limpieza superficial. “El servicio completo incluye limpieza con químicos específicos, sanitización con vapor a alta temperatura y correcciones en cobertores o encintados deteriorados”, explicó a DIARIO HUARPE Jaime Carrillo, titular de Carrillo Refrigeración. Según detalló, los valores en San Juan oscilan entre los $80.000 y $120.000, dependiendo de la capacidad del equipo y el nivel de suciedad.

Desde una mirada similar, el técnico Darío Bordón señaló que “por el mantenimiento y limpieza de un equipo de hasta 5.000 frigorías, el costo ronda los $70.000”. Ambos coinciden en que los equipos ubicados en cocinas o ambientes con grasa requieren un trabajo más profundo y costoso.

Reparaciones más frecuentes y fallas comunes

Entre los problemas más habituales aparece la baja tensión eléctrica, una situación frecuente en jornadas de alta demanda. “Aunque el suministro sea de 220 voltios, puede bajar considerablemente y generar vibraciones que terminan en pérdidas de refrigerante”, indicó Carrillo. Reparar la pérdida y recargar el gas puede costar entre $150.000 y $250.000, según el tipo de refrigerante y la capacidad del equipo.

Bordón agregó que “otra falla común es la rotura de capacitores, cuyo reemplazo cuesta entre $50.000 y $60.000, incluyendo mano de obra”. También mencionó que la carga de gas en equipos de hasta 5.000 frigorías ronda los $100.000, mientras que en los de mayor capacidad puede llegar a $150.000.

Cada cuánto limpiar y cómo evitar daños mayores

La prevención es clave para alargar la vida útil del aire acondicionado. “El usuario debería limpiar los filtros cada 15 o 30 días, según la cantidad de tierra del ambiente, y realizar un mantenimiento técnico cada uno o dos años”, recomendó Carrillo. Ese servicio profesional implica desarmar casi por completo las unidades interior y exterior.

En la misma línea, Bordón remarcó que “en una ciudad con viento y polvo, la limpieza es fundamental para que el equipo no se ahogue y empiecen las fallas graves”. Según explicó, lo ideal es realizar una limpieza profunda antes de que comience la temporada de calor intenso.

Demanda, instalaciones y equipos portátiles

El comportamiento de la demanda también impacta en los precios y tiempos de respuesta. “Este verano se registró un aumento del 30% en los llamados durante diciembre y enero, luego de un inicio de temporada más tranquilo”, afirmó Carrillo, quien describió este período como el de mayor saturación para los técnicos.

Bordón confirmó ese escenario y añadió que “las instalaciones también se disparan en fechas cercanas a las fiestas”. La colocación de un equipo cuesta alrededor de $130.000 y puede llegar a $180.000 en modelos de mayor capacidad. Sobre los aires portátiles, ambos coincidieron en que son menos eficientes y más costosos de mantener, por lo que se recomiendan solo como una solución ocasional en San Juan.