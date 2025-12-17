La FIFA confirmó un esquema de premios que marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá repartirá un total de 727 millones de dólares, una cifra récord que representa un incremento del 50% en comparación con lo distribuido en Qatar 2022.

Del monto total aprobado por el Consejo de la FIFA, 655 millones de dólares estarán destinados exclusivamente a premios deportivos. En ese contexto, el seleccionado que se consagre campeón del mundo se llevará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón embolsará 33 millones. El tercer puesto recibirá 29 millones y el cuarto, 27 millones, reflejando la magnitud económica que alcanzó el certamen.

El reparto continúa con 19 millones de dólares para las selecciones que finalicen entre el quinto y el octavo lugar. Aquellos equipos que se ubiquen del noveno al decimosexto puesto cobrarán 15 millones, mientras que las selecciones que terminen entre el 17° y el 32° lugar recibirán 11 millones de dólares. Por su parte, los equipos que concluyan su participación entre el 33° y el 48° puesto obtendrán 9 millones.

Esta distribución está directamente vinculada con la ampliación del torneo a 48 selecciones, una de las principales novedades del Mundial 2026. Además de los premios por rendimiento deportivo, la FIFA confirmó un ingreso fijo adicional para cada seleccionado clasificado: cada federación recibirá 1,5 millones de dólares destinados a cubrir gastos de preparación, logística y planificación previa al torneo.

De esta manera, incluso los equipos que no logren superar la fase inicial tendrán asegurado un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares, una cifra inédita en la historia de los Mundiales. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que esta edición será “revolucionaria desde el punto de vista financiero para el fútbol mundial” y subrayó el objetivo de redistribuir ingresos para fortalecer a las federaciones.

El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo de la FIFA, en la antesala de la final de la Copa Intercontinental, y pocos días después del sorteo definitivo llevado a cabo el 5 de diciembre en Washington. La expansión del torneo a 104 partidos explica gran parte del salto económico, aunque desde el organismo rector remarcan que el impacto del Mundial 2026 trascenderá lo deportivo y consolidará una nueva era financiera para el fútbol de selecciones.