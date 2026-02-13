Una playa del nordeste de Brasil se volvió tendencia por combinar aguas turquesa, arena blanca y un paisaje que cambia según la marea. Se trata de Antunes, en la zona de Maragogi, estado de Alagoas, un destino que muchos comparan con el Caribe por el color del mar y sus piscinas naturales.

A pesar de su creciente popularidad, la playa mantiene un perfil menos saturado que otros puntos del litoral brasileño. Quienes la visitan destacan la tranquilidad, el agua clara y una extensa franja de arena que permite disfrutar del mar durante horas sin oleaje fuerte.

Uno de sus rasgos más llamativos aparece con la marea baja: se forman bancos de arena que permiten caminar mar adentro con el agua a la altura de las rodillas, generando un entorno ideal para familias y para quienes buscan relajarse. Con la marea alta, el escenario cambia y el mar invita a nadar, con olas suaves y un color celeste más intenso.

La playa está a unos siete kilómetros del centro de Maragogi y se accede a través de un paso habilitado por una propiedad privada. Esa condición también explica por qué el lugar conserva un aire menos intervenido, con servicios básicos y puestos locales en lugar de grandes paradores turísticos.

Además del descanso, el sitio ofrece actividades vinculadas a las piscinas naturales formadas por arrecifes cercanos. Algunos visitantes caminan por los bancos de arena hasta el área más transparente, mientras otros optan por kayak o stand up paddle para explorar la zona.

En plena temporada de viajes a Brasil, Antunes se posiciona como una alternativa para quienes buscan paisajes paradisíacos sin multitudes. Entre la calma del mar, el cambio de escenario según la marea y su entorno natural, la playa se consolida como uno de los rincones más atractivos y aún poco explotados del litoral brasileño.