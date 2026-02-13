El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, puso el eje en la decisión del Gobierno provincial de avanzar con una consulta popular para reducir de tres a dos los mandatos consecutivos para gobernador y vice, una modificación que implicará enmendar la Constitución provincial. La iniciativa, aseguró en Radio Sarmiento, responde a un compromiso asumido en campaña por la actual gestión.

Enmienda constitucional: de tres a dos mandatos

Martín recordó que la Constitución vigente habilita hasta tres períodos consecutivos, pero remarcó que tanto él como el gobernador Marcelo Orrego manifestaron públicamente su voluntad de volver al esquema original de dos mandatos.

“Tenemos un derecho adquirido a los tres mandatos, pero hemos dicho que no”, afirmó. Para concretar el cambio, explicó, se requiere una consulta popular en la que la ciudadanía vote por el “sí” o por el “no” a la enmienda de un artículo específico de la Constitución.

“La Constitución da la posibilidad de enmendar un solo artículo. Para bajar de tres a dos mandatos hay que hacer una elección y que la gente esté de acuerdo”, detalló.

Según indicó, la consulta puede convocarse exclusivamente para ese fin o realizarse junto con una elección general. Si bien aclaró que “no hay un apuro técnico”, ya que la fórmula actual está habilitada por la norma vigente, insistió en que se trata de una promesa política que será cumplida. La definición del momento quedará en manos del mandatario provincial.

La posibilidad del tercer mandato fue incorporada durante la gestión de José Luis Gioja, y desde entonces ha generado debates en la política local. Martín cuestionó que algunos sectores que impulsaron esa ampliación ahora planteen incluso limitar los períodos a uno solo.

Reforma electoral más amplia

El vicegobernador enmarcó la consulta dentro de un proceso más amplio de reforma institucional que el oficialismo busca debatir este año. Entre los principales puntos mencionó la implementación de la boleta única de papel en el ámbito provincial, la eliminación de la ley de lemas y la limitación de los mandatos de los diputados provinciales a dos períodos.

Sobre la ley de lemas —impulsada durante la gestión de Sergio Uñac— fue categórico: “La descartamos. No nos parece justa ni legal. El voto indirecto, donde el ganador se nutre de votos de otras listas, para mi modo de ver es inconstitucional”.

También se analiza que cada partido o frente político organice y financie sus propias internas, abiertas o cerradas, sin obligatoriedad para el electorado en general. Además, Martín propuso establecer que el Código Electoral no pueda modificarse dentro de los 18 meses previos a una elección, para evitar cambios en las reglas “sobre el pucho”.

Baja de imputabilidad y reforma laboral

En otro tramo de sus declaraciones, Martín defendió la media sanción al proyecto de baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Si un chico de 16 años puede discernir para votar y decidir el futuro del país, sin duda sabe cuándo comete un delito”, sostuvo, aunque aclaró que la medida “no es una solución mágica” frente al problema de la inseguridad, al que definió como “mucho más profundo, social y cultural”.

Respecto a la reforma laboral, consideró que puede contribuir a dinamizar la toma de empleo al reducir temores de los empleadores ante eventuales costos de despido. No obstante, advirtió que no resolverá por sí sola la desocupación y que será necesario generar confianza e inversiones para consolidar la recuperación.

Gestión en contexto complejo

A casi dos años del inicio de la gestión, el vicegobernador describió un escenario económico adverso, con una fuerte reducción de fondos nacionales y un contexto recesivo. Señaló que la provincia buscó sostener la obra pública y ordenar las cuentas, en un Estado que calificó como “gigantesco” y con limitaciones presupuestarias.

En ese marco, la reforma institucional —y especialmente la consulta para reducir los mandatos consecutivos— aparece como uno de los ejes políticos centrales del año. “Fue un compromiso de campaña. Lo vamos a hacer”, reiteró Martín.