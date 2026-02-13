En un hecho sin precedentes para la horticultura del norte sanjuanino, el departamento Jáchal concretó la primera exportación de semillas de cebolla certificadas con destino a Países Bajos. El cargamento, de casi 9.000 kilogramos de simiente, marca un antes y un después para la producción local y posiciona a la región como proveedora de germoplasma de alta calidad.

Con aval de SENASA, Jáchal se posiciona en mercado europeo.

La operación se realizó con la empresa internacional Enza Zaden, uno de los mercados más exigentes del mundo en materia de semillas hortícolas. El envío es el resultado de varias temporadas de trabajo silencioso, combinando investigación aplicada, ensayos experimentales y la experiencia de productores locales.

Publicidad

Trabajo técnico y certificación internacional

Bajo la dirección técnica del ingeniero agrónomo Alejandro Acosta, y con la participación activa de los productores Ramón Villafañe y Pablo Varas, se implementó un protocolo productivo de alta precisión. Se realizaron ensayos adaptativos en distintas zonas del departamento para evaluar la respuesta fenotípica de las variedades cultivadas.

Con respaldo técnico y estatal, Jáchal abrió mercado en Países Bajos.

Las ocho hectáreas destinadas a la producción fueron manejadas con optimización de riego, nutrición específica para la floración y un estricto control de agentes polinizadores. Además, se cumplió con todas las auditorías fitosanitarias exigidas para obtener la certificación internacional, respaldada por SENASA, garantizando la trazabilidad completa del proceso.

Publicidad

Un modelo con proyección

La articulación entre productores y el Estado resultó determinante. El acompañamiento incluyó asesoramiento técnico e inteligencia comercial en comercio exterior, fortaleciendo un perfil agroexportador que podría ampliarse en próximas temporadas.

Fuentes vinculadas al proceso indicaron que, si la empresa compradora valida plenamente la calidad del envío, este primer embarque funcionará como experiencia piloto para sumar más productores jachalleros al esquema exportador. Desde el Gobierno provincial anticiparon respaldo financiero y apoyo en bienes de capital para consolidar este nuevo polo de desarrollo productivo en el norte sanjuanino.