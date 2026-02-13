Una menor de 1 año y 2 meses sufrió un episodio de ahogamiento en Chimbas. La madre la trasladó en primera instancia a la Subcomisaría y luego el personal policial la derivó al Centro de Salud Báez Laspiur.

Fuentes policiales informaron que todo ocurrió este jueves por la noche en el barrio Cipolletti. Tras el dramático episodio, la madre de la niña, de 24 años, se presentó en la Subcomisaría Cipolletti con la pequeña inconsciente en brazos.

De inmediato, los efectivos que se encontraban de guardia, Jazmín Ahumada, Iván Tejada y Nicolás Silvera, iniciaron maniobras de primeros auxilios mientras organizaban el traslado en el móvil policial hacia el centro asistencial.

Gracias a la rápida intervención, la menor reaccionó antes de arribar al centro de salud y quedó internada en observación. Posteriormente, los médicos informaron que la paciente se encuentra fuera de peligro.