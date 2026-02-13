La atleta sanjuanina Adriana Quiroga participó en los Open Masters Games Abu Dhabi 2026, donde no solo compitió ante deportistas de alto nivel, sino que además logró subirse al podio en tres oportunidades. La deportista habló con DIARIO HUARPE desde Emiratos Árabes Unidos y calificó como “súper impresionante” su experiencia.

Adriana Quiroga compitió con atletas de primer nivel mundial.

“La verdad que una experiencia súper impresionante, un nivel elevadísimo y la calidad de la organización tremenda. Realmente un torneo majestuoso por donde lo vea”, expresó tras su actuación en Emiratos Árabes Unidos.

La sanjuanina consiguió medallas en su paso por Abu Dhabi.

Quiroga destacó la infraestructura y el despliegue logístico del evento. “La organización, los elementos, todo nuevo a estrenar. Se nota que es un país del primer mundo. Las ambulancias, los camiones, todo bloqueado por el evento. Fue impecable”, relató.

Tres medallas y mucho esfuerzo

En lo deportivo, la sanjuanina consiguió dos medallas de bronce, en salto en largo y salto triple, y una medalla de plata en salto en alto, que celebró tras la ceremonia de premiación.

Adriana Quiroga, en el podio en Abu Dhabi.

“Fue una experiencia muy linda y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de estar acá”, sostuvo. También explicó que debió elegir entre pruebas por la superposición de horarios, ya que inicialmente no estaban definidos al momento de la inscripción.

Quiroga remarcó que el torneo se dio en plena pretemporada para los atletas argentinos. “No venía con el entrenamiento ideal. El año pasado competí mucho y terminé agotada en diciembre. En enero retomé, pero lento. Ahora toca volver y continuar con la pretemporada”, señaló.

Presencia argentina en Abu Dhabi

Argentina estuvo bien representada en Emiratos Árabes Unidos.

En total fueron tres los atletas argentinos presentes en la competencia en Abu Dhabi. Además de Quiroga, participaron la sanjuanina Mónica Vargas, quien también obtuvo varias medallas en lanzamiento y salto, y la salteña María Luisa Gamás.

“Por la distancia y los costos no es fácil, pero pudimos disfrutar esta oportunidad”, concluyó Quiroga, orgullosa de haber representado a San Juan y al país en un evento internacional de primer nivel.