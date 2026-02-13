El argentino Franco Colapinto volvió a mostrar argumentos sólidos en la pretemporada de la Fórmula 1. En la penúltima jornada de ensayos oficiales en el circuito de Sakhir, el pilarense finalizó sexto en la tanda matutina, tras completar un trabajo consistente a bordo del Alpine A526.

En el trazado de Sakhir, Colapinto giró 64 vueltas sin inconvenientes mecánicos, una cifra importante en una etapa donde la prioridad es la fiabilidad y la recopilación de datos. El equipo Alpine F1 Team planificó un inicio con neumáticos de compuesto medio para evaluar el balance general del auto y luego simulaciones con gomas blandas, pensando tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

El mejor registro del argentino fue de 1m36s874, quedando a 2s956 del líder de la sesión, George Russell, quien marcó 1m33s918 con su Mercedes tras 78 giros. Más allá de la diferencia lógica en tiempos, en Alpine valoraron la regularidad del joven piloto y la respuesta del auto en tandas largas.

Detrás de Russell, Lewis Hamilton se ubicó segundo con Ferrari, a 0s291, mientras que Max Verstappen fue tercero con Red Bull. Oliver Bearman, con Haas, completó los puestos de punta.

La jornada tuvo una breve interrupción por una bandera roja tras el inconveniente mecánico del Cadillac de Valtteri Bottas, que solo pudo completar 37 vueltas.

Con una práctica prolija y sin sobresaltos, Colapinto volvió a sumar experiencia en un contexto de máxima exigencia y dejó señales alentadoras de cara al cierre de los test y al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1.