Cuántos millones de dólares costaron los zapatos que le regalaron a la China Suárez

Eugenia "China" Suárez festejó su cumpleaños número 34 el pasado 9 de marzo compartiendo los saludos recibidos, entre los que figuraron postales de Estambul, una cartera de rosas rojas y un mensaje inicial que no pertenecía a Mauro Icardi, a diferencia de la sorpresa que el futbolista y el Galatasaray le dieron por el Día de la Mujer.

Entre los obsequios, resaltaron unos stilettos Christian Louboutin modelo Miss Z Suola Strass de piel de becerro de charol con taco de 10 centímetros, valuados en 995 dólares o 1.38 millones de pesos argentinos. La marca define su icónica suela roja como una “declaración de intenciones porque ese color es símbolo de pasión, confianza y audacia”.

Esta preferencia por el lujo se evidenció también en Ibiza con un diseño de Hervé Leger de 1450 dólares, del cual la firma explicó que “el vestido, con mangas cortas, luce detalles de rayas transparentes y una capa inferior parcialmente forrada” y posee “una silueta sirena que se extiende hasta el suelo, confeccionado en punto con textura metálica”.

Además, en Navidad, la actriz utilizó el modelo Rebellion de la firma australiana Zimmerman, una prenda de seda con escote corazón y volados valuada en 2950 euros, lo que suma aproximadamente 5 millones de pesos.