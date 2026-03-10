Un incendio forestal de grandes dimensiones afectó las inmediaciones de Mar del Plata y arrasó más de 200 hectáreas de pastizales, en un operativo que movilizó a bomberos de distintos cuarteles de la provincia de Buenos Aires.

El foco ígneo se registró principalmente en las zonas de La Serranita y El Marquesado, en el límite entre el partido de General Pueyrredón y los distritos de Balcarce y General Alvarado. Allí las llamas avanzaron con rapidez sobre campos y áreas rurales, lo que obligó a desplegar un amplio operativo para intentar frenar el avance del fuego.

Para combatir el incendio trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de distintos puntos de la provincia, junto a brigadistas forestales y personal de Defensa Civil. Durante las tareas se arrojaron más de 50.000 litros de agua sobre los focos activos con el objetivo de contener el frente de llamas.

Uno de los incendios se produjo cerca del peaje de la autovía 226, donde participaron numerosas autobombas y equipos provenientes de localidades cercanas como Balcarce, Maipú, Lezama, Castelli y Chascomús. Aunque el fuego logró ser controlado en algunos sectores, en otros continuaba activo mientras se realizaban trabajos para evitar su propagación.

En paralelo, otro foco se registró en la zona de El Marquesado, donde también intervinieron dotaciones de bomberos y maquinaria vial que realizó cortafuegos con tractores para impedir que las llamas avanzaran hacia áreas habitadas o establecimientos rurales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando los daños provocados por el incendio, que generó preocupación entre los habitantes de la región por la magnitud de la superficie afectada.