El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el futuro del régimen iraní dependerá de la decisión que tome la propia sociedad de Irán. El mandatario sostuvo que el cambio político en ese país no puede ser impuesto desde el exterior y que será el pueblo iraní quien determine el final del sistema gobernado por los ayatolás.

Las declaraciones se producen en medio de la ofensiva militar que Israel y Estados Unidos llevan adelante contra objetivos estratégicos en Irán. Según Netanyahu, las operaciones militares ya están debilitando al régimen y generando un cambio significativo en el equilibrio de poder en la región.

En ese contexto, el líder israelí envió un mensaje directo a la población iraní y sostuvo que “romper el yugo de la tiranía depende de ustedes”, en referencia a la posibilidad de que el propio pueblo impulse un cambio político en el país.

El conflicto forma parte de una escalada militar iniciada a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta contra instalaciones iraníes vinculadas al programa nuclear y al desarrollo de misiles balísticos. Irán respondió con ataques con drones y misiles contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses en la región.

Mientras continúan los bombardeos y las amenazas cruzadas, distintos gobiernos y organismos internacionales siguen con atención la evolución del conflicto, ante el temor de que la crisis pueda extenderse a otros países de Medio Oriente y provocar un impacto global en la seguridad y en los mercados energéticos.