Para muchas mujeres que tienen fecha probable de parto durante marzo, el calendario lunar suele convertirse en una referencia curiosa. Más allá de su valor astronómico, algunas creencias populares sostienen que las fases de la Luna podrían influir en el momento del nacimiento o incluso en la forma en que se desarrolla el parto.

Aunque la ciencia moderna no ha comprobado una relación estadística directa entre la Luna y los nacimientos, la llamada “mística lunar” continúa siendo tema de conversación en maternidades y entre familias que esperan la llegada de un bebé. En ese marco, algunas estimaciones elaboradas con Inteligencia Artificial señalan determinadas fechas del mes que, según estas creencias, podrían concentrar más partos.

Durante marzo de 2026 el ciclo lunar tendrá varias fases destacadas. El miércoles 11 de marzo se producirá el cuarto menguante, una etapa que tradicionalmente se asocia con partos más prolongados o que requieren mayor paciencia durante el proceso.

Más adelante, el 19 de marzo llegará la Luna nueva, considerada por la tradición popular como una fase propicia para nacimientos rápidos y naturales, en los que el cuerpo de la madre respondería con mayor fluidez.

El ciclo continuará con el cuarto creciente el miércoles 25 de marzo, una etapa que algunas interpretaciones vinculan con partos más controlados y armónicos, en los que la energía del ciclo lunar comienza a aumentar.

De todas formas, los especialistas recuerdan que no existe evidencia científica que demuestre que la Luna influye en el parto. Aunque algunas teorías comparan el efecto de la gravedad lunar con el movimiento de las mareas en el océano, el momento del nacimiento depende principalmente de los procesos naturales del cuerpo humano.

En definitiva, más allá de las creencias y tradiciones, los médicos coinciden en que cada bebé llega cuando su desarrollo está listo, siguiendo los tiempos propios de la naturaleza.