La Secretaría de Estado de Ambiente presentó los resultados obtenidos tras la implementación del Permiso Digital de Pesca. Esta herramienta no solo busca desburocratizar el trámite para el deportista, sino que se ha convertido en un pilar estratégico para fortalecer el control y la generación de datos sobre los ambientes acuáticos locales. Ya superó los 900 permisos en los primeros meses de enero.

Cifras que avalan el cambio

Uno de los puntos más destacados por la cartera ambiental es el notable incremento en la formalización de la actividad. Según los registros oficiales, el sistema pasó de emitir 557 permisos en todo el 2025 a alcanzar los 913 en apenas los primeros tres meses del 2026. Este crecimiento refleja una mayor adhesión de los pescadores a las normas vigentes y una transición exitosa hacia la plataforma digital.

En cuanto al perfil del usuario, las estadísticas arrojan datos clave para la gestión: el permiso diario representa el 58,3 % del total otorgado en 2026 y esto evidencia una fuerte presencia de pescadores ocasionales o visitantes que realizan la práctica de forma puntual.

Información para la conservación

La digitalización permite hoy una trazabilidad que antes era inexistente. El registro y análisis de la frecuencia de pesca y los periodos de mayor afluencia sirven para definir con rigor técnico las temporadas de pesca, regulaciones y acciones de fiscalización. De esta manera, el Estado cuenta con información estratégica para proteger los recursos ictícolas y prevenir la pesca ilegal.

Trámite ágil y transparente

Para el pescador, la ventaja principal radica en la comodidad. El permiso se gestiona directamente desde la aplicación Ciudadano Digital (CiDi), eliminando la necesidad de trámites presenciales. Además, la plataforma integra un sistema de pago directo mediante Plus Pagos, lo que garantiza una gestión rápida y transparente en cada paso.

Con este sistema, San Juan no solo moderniza su administración, sino que promueve un uso sustentable de sus recursos naturales, facilitando la práctica responsable de la pesca deportiva en toda la provincia.