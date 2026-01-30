Un robo fue frustrado en Pocito tras un rápido operativo policial que terminó con cuatro personas detenidas y una importante cantidad de efectos recuperados. El hecho ocurrió en el Callejón Picón, entre calles 8 y 9, donde un grupo de sujetos intentó sustraer pertenencias de una vivienda particular.

Entre los objetos robados había varias herramientas.

El damnificado, un hombre de 30 años, denunció la sustracción de numerosos objetos, entre ellos una máquina de coser, una soldadora, una bicicleta, una licuadora, una termofusionadora, una aspiradora, una estufa, un rotomartillo, un chango de bebé, una tarjeta de crédito, una cámara de seguridad, una cortadora de pelo, un patillero, cables, un motor, bebidas, herramientas y otros elementos de valor.

Los ladrones se llevaron amoladoras, rotomartillos y otras máquinas eléctricas.

En el procedimiento, personal policial logró aprehender inicialmente a un joven identificado como Jofré, de 18 años, a quien se le secuestró una tarjeta de crédito perteneciente a la esposa del damnificado. Luego, tras un rastrillaje en una finca colindante, se recuperaron varios de los efectos denunciados y se detuvo a otros tres implicados: Chávez, de 22 años; Flores, de 21; y un menor de 16 años.

también fue recuperada una motosierra, una máquina de coser y varios accesorios de peluquería.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Pablo Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dio inicio al procedimiento correspondiente. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.