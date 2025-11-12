La fiscal de ANIVI, Andrea Insegna, confirmó que el hombre oriundo de Córdoba permanecerá cuatro meses en prisión preventiva en el Penal de Chimbas, acusado de grooming y promoción de la corrupción de menores agravada. El sujeto fingía ser una niña de 10 años para contactar a sus víctimas sanjuaninas a través de redes sociales y plataformas digitales.

Según explicó la fiscal a DIARIO HUARPE, “en el día de hoy se ha formalizado la investigación penal preparatoria. Previamente se realizó el control de detención, dado que esta persona es oriunda de Córdoba. Se le imputa el delito de grooming y promoción de la corrupción de menores agravada”.

El acusado estableció contacto con los menores por medio de OmeTV, TikTok y Google Meet, donde solicitó material de contenido sexual infantil. “Este es el inicio de la investigación. El juez de Garantías, Dr. Matías Parrón, ha tenido por formalizada la causa por el término de un año y ha hecho lugar al pedido de prisión preventiva por cuatro meses”, detalló Insegna.

El sujeto, que reside en San Francisco, Córdoba, fue detenido tras un operativo coordinado entre la Justicia sanjuanina y la cordobesa. “Se solicitó al juez el exhorto correspondiente, el cual fue remitido al juez de control de San Francisco. Allí se produjo el allanamiento y la detención el viernes 7, siendo trasladado a San Juan el domingo siguiente”, informó la fiscal.

El acusado utilizaba un perfil falso bajo el nombre Cami Santos, con la imagen de una niña de unos 9 o 10 años, para ganarse la confianza de los menores. “Se hizo pasar por una niña y fue la manera en la que logró acercarse a las víctimas”, concluyó Insegna.

Cómo comenzó el caso

Leandro Trossero** es el nombre del cordobés investigado por grooming y que este martes se sentó ante el juez Matías Parrón. Los niños, de unos 10 años, se conectaron a OmeTV, una plataforma que permite videollamadas aleatorias con usuarios de todo el mundo. Del otro lado, apareció —sin mostrar imagen— quien parecía una nena de su misma edad.

El diálogo se tornó amistoso y se replicó en otras plataformas como TikTok y Google Meet, siempre sin que los padres supieran lo que ocurría. Con el paso de los días, la supuesta “nena” les envió fotos íntimas a cambio de que ellos hicieran lo mismo, lo que, según la investigación, finalmente ocurrió.

Al enterarse, los padres de los menores denunciaron el hecho en la UFI ANIVI el 30 de agosto. Tras un trabajo conjunto con la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas, se logró detener a un hombre de 30 años, oriundo de Córdoba, que ya había tenido dos causas por tenencia de pornografía infantil, aunque ambas habían prescrito. El domingo fue trasladado a San Juan para quedar a disposición de la Justicia provincial.

Qué es el grooming

El grooming es una forma de acoso y abuso sexual en línea que ocurre cuando un adulto contacta a un menor de edad a través de medios digitales con el fin de ganarse su confianza y obtener material íntimo, imágenes o encuentros sexuales. En Argentina, el grooming es un delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal, que establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes realicen este tipo de conductas.

Las autoridades recomiendan que los padres supervisen la actividad digital de sus hijos, hablen abiertamente sobre los riesgos en Internet y denuncien cualquier situación sospechosa ante la línea 137 o la Fiscalía de Ciberdelitos.