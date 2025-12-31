El comercio sanjuanino cerró un 2025 complejo, atravesado por meses de ventas en baja y márgenes ajustados, pero encontró en diciembre un alivio inesperado que permitió recomponer expectativas de cara al nuevo año. Así lo expresó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, en diálogo con el programa San Juan en Noticias, emitido por Radio Mitre.

De cara a 2026, Quiroga advirtió que el principal desafío será la competitividad. “Tenemos que competir con productos importados y con plataformas digitales nacionales e internacionales que juegan con ventajas impositivas”, indicó. En ese contexto, subrayó la necesidad de avanzar en la digitalización del comercio local: “El comerciante debe generar su propia vidriera digital, ofrecer buen precio y calidad, y recordar que comprar en San Juan fortalece la economía local”.

El referente planteó la importancia de trabajar de manera conjunta con el Estado para potenciar herramientas digitales. “Plataformas como ‘Compre Sanjuanino’ pueden ser claves si se logra que el comerciante confíe y vea resultados concretos”, expresó. Con un diciembre alentador como punto de partida, el comercio sanjuanino se prepara para un 2026 en el que adaptarse será tan importante como vender.

Balance negativo

Según detalló Quiroga, a lo largo del año el sector comercial acumuló cifras negativas sostenidas. “Venimos de un 2025 en negativo todos los meses, con caídas que fueron del 3% al 10% en comparación con 2024”, explicó. Sin embargo, el último mes del año cambió el panorama: “Llegamos a diciembre con todas las expectativas puestas en Navidad y la verdad es que se comportó muy bien, incluso puede ser el único mes positivo del año”.

Las ventas navideñas superaron las previsiones y marcaron un crecimiento del 5% respecto al año anterior. La combinación de aguinaldos, promociones y financiación impulsó el consumo y se reflejó en la afluencia de público. “Hubo mucha gente en la calle, lugares colapsados y playas de estacionamiento llenas, algo que superó totalmente nuestras expectativas”, señaló el dirigente, quien agregó que el ticket promedio rondó los 50 mil pesos.

Quiroga remarcó que las cuotas sin interés fueron determinantes para el repunte. “El 50% de las compras se hicieron con tarjeta de crédito. Las cuotas, de 3 a 6 en indumentaria y hasta 24 en tecnología, movilizaron mucho el consumo”, afirmó, y definió a diciembre como “un verdadero oasis” dentro de un año difícil.

En cuanto a la situación de los comercios y el empleo, el titular de la Cámara destacó la resiliencia del sector. “El comerciante ha atravesado muchas batallas y sigue adelante, muchas veces resignando rentabilidad para mantener las puertas abiertas”, sostuvo. Actualmente, la ocupación de locales alcanza el 90% en shoppings y galerías, aunque persiste la preocupación por los altos costos de alquiler y la presión inflacionaria.