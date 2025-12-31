Cuidar la piel durante el verano se volvió sensiblemente más caro para las familias sanjuaninas. Los productos esenciales para la playa y la pileta, como protectores solares, bronceadores y repelentes, registraron aumentos de entre el 30% y el 35% en el último año, en un contexto marcado por la suba de costos y la caída del consumo.

Así lo confirmó Carlos Otto a DIARIO HUARPE, quien es referente del sector farmacéutico en San Juan y secretario técnico de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Explicó que “el aumento de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 fue aproximadamente del 30% al 35%” en la sub-sección de perfumería vinculada al cuidado de la piel.

No obstante, Otto aclaró que el impacto en el bolsillo puede variar según el punto de venta. “Muchos lugares optan por hacer promociones y venden bastante más barato de lo que es el precio de lista”, señaló, y agregó que existen ofertas impulsadas tanto por fabricantes como por comercios, en un intento por sostener las ventas durante la temporada alta.

“Hay ofertas en bronceadores, en repelentes, en productos muy puntuales del verano. Ante la caída de las ventas, aparece algún nivel de oferta ahora”, explicó el dirigente, al describir el escenario actual del rubro.

Consultado sobre los factores que explican los aumentos, Otto fue contundente: “Básicamente, tiene que ver con la inflación, el IPC, los sueldos, los alquileres”, aunque remarcó que hay un elemento que fue decisivo en el último año. “Las tarifas han sido un factor gravitante para mantener los negocios, sobre todo por el peso de los costos fijos”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que el incremento en los servicios superó ampliamente a la inflación. “Estamos hablando de tarifas en el orden del 48%, contra un 27% o 28% en el aumento del medicamento”, comparó.

También recordó que las farmacias son establecimientos electrodependientes.“Las farmacias tienen que asegurar la cadena de frío y ese tipo de circunstancias”, explicó Otto, y concluyó que esta combinación de caída de ventas y suba de costos “ha llevado a que sea un año bastante complejo para la actividad de la farmacia, afectando fuertemente el nivel de la actividad”.

Precios consultados

Un relevamiento realizado en farmacias de la Ciudad de San Juan permitió dimensionar el impacto de las subas en productos clave para el cuidado personal durante el verano. Los valores varían según marca, factor de protección y formato, con diferencias entre precios de lista y productos en oferta.

Entre los protectores solares, el Dermaglós factor 65 de 120 gramos alcanza los $29.290, mientras que el Dermaglós factor 80 de 90 gramos se ubica en torno a los $20.000. En el caso de Nivea, el protector solar factor 50 de 200 ml puede conseguirse en oferta a $20.000, aunque su precio regular ronda los $26.600.

En cuanto a los repelentes, el Off grande tiene un valor aproximado de $19.900, mientras que el Off en spray asciende a $23.300. Las presentaciones más chicas se consiguen a $6.800 en versión común y $8.300 en formato spray.

Por último, los bronceadores también muestran una amplia dispersión de precios. El Cocoa Beach de 250 ml cuesta alrededor de $15.000, el Rayito de Sol de 195 ml llega a los $20.000, y los bronceadores de mayor tamaño registran valores que oscilan entre los $25.000 y $30.000 , según marca y punto de venta.