Cuatro provincias definen su futuro político

Los ciudadanos de San Luis, Tierra del Fuego, Formosa y Santa Fe este domingo concurren a las urnas para elegir sus respectivas gobernaciones.

El primer aspecto que resalta por sobre los comicios es que hay posibilidad de que los oficialismos provinciales no se impongan por sobre sus competidores, excepto en Formosa.

Mientras que Tierra del Fuego y San Luis también muestran características distintivas. Es que en ambas, las disputas no serán entre un oficialismo y una oposición sino que serán intrapartidarias.

Santa Fe

Con sus casi 2.700.000 electores, Santa Fe es el tercer distrito electoral más grande del país. Allí, el socialismo pone en juego la continuidad de un proyecto que ya lleva 12 años.

El escenario se le presenta desafiante. Es que en las Primarias del 28 de abril, el Frente Juntos del Partido Justicialista obtuvo la mayor cantidad de votos: 39,9%. No obstante, hay que aclarar que esa cifra estuvo compuesta por el 26,3% que sacó la fórmula compuesta por Perotti y Alejandra Rodenas, que se impuso en la primaria partidaria por sobre la de María Eugenia Bielsa y Danilo Capitani (13,6%). Pero el número total sigue representando una ventaja significativa sobre el 29,9% de Bonfatti, gobernador entre 2011 y 2015 y presidente de la Cámara de Diputados provincial desde entonces.

Este escenario contrasta con el de las elecciones de 2015, cuando las fuerzas principales sacaron prácticamente un tercio de los votos cada una, y donde el actual gobernador, Miguel Lischitz, se terminó imponiendo en el escrutinio definitivo por una diferencia menor a 2,000 votos por sobre Miguel Del Sel, del Pro.

San Luis

Hay tres fuerzas electorales con chances reales de disputar el territorio puntano. Y una persona con apellido Rodríguez Saá habrá perdido una elección en San Luis.

Alberto y Adolfo Rodríguez Saá controlaron la provincia desde el retorno a la democracia en 1983. Mientras uno era gobernador, el otro ocupaba un puesto en el Congreso Nacional. Alberto, el actual mandatario, estuvo a cargo del ejecutivo durante tres periodos y Adolfo busca el sexto.

Claudio Poggi fue aliado de los hermanos pero en 2017 se unió a Cambiemos y, de hecho, parecía encaminado a ganar las elecciones legislativas: sacó el 57,48% de los votos en las paso, contra el 38,3 de la fórmula encabezada por Adolfo. Pero a la hora de las elecciones generales, el tablero se dio vuelta: Poggi sacó el 43 %, y Rodríguez Saá el 55,5%.

Las tensiones llegaron a un punto tal que en abril de este año el senador Adolfo Rodríguez Saá amenazó a Alberto con convocar a una "pueblada" en caso que "no cesen las persecuciones contra los empleados públicos" que apoyan su candidatura por la gobernación provincial.

Mientras tanto, Poggi buscará explotar la disputa familiar y consolidarse como ganador.

Tierra del Fuego

El candidato de Cambiemos, el radical Juan "Pipo" Rodríguez aparece último en intención de voto. Y los dos candidatos con mayores chances de ganar, la gobernadora Rosana Bertone (unidad fueguina) y el intendente de Río Grande, Gustavo Melella (concertación Forja), ambos identificados como kirchneristas.

La previa a las elecciones estuvo empañada por presentaciones judiciales, debido a que la justicia electoral de la provincia decidió a última hora hacer lugar a una impugnación del partido liderado por Bertone y prohibir que Forja lleve listas colectoras para concejales y diputados si obtienen menos del 5% de los sufragios.

Sin embargo, para Bertone cunde la preocupación por el contundente apoyo que Melella despierta.

Aunque el intendente carga a sus espaldas las causas por abuso sexual coactivo iniciadas por tres obreros que afirman haber sido sometidos por el intendente. Ellos denunciaron que Melella los convocaba por Whatsapp a su domicilio con promesas de trabajo o para saldar el pago de pequeñas obras públicas y abusaba de ellos

La fiscalía le dio verosimilitud a las denuncias y avanzó con las imputaciones, pero en los nueve meses que lleva el trámite el juez Raúl Sahade nunca lo indagó. Mientras que Melella, por su parte, negó todas las acusaciones y las atribuyo a campañas de difamación.

Formosa

Gildo Insfran buscará continuar administrando en una de las provincias más vulnerables de Argentina y alcanzaría su séptimo mandato como gobernador.

Su única oposición será la de la alianza Nuevo Frente, constituida por los radicales PRO y un puñado de peronistas disidentes- que postula a Adrián Bogado, y Natalia Coronel, dirigente del partido Obrero.

Insfran no ha bajado los índices vinculados a la pobreza y la indigencia. El 41,1% de la población formoseña no tiene agua potable en sus viviendas y no existe tendido de gas en toda la provincia. Sin embargo, sus chances de perder son prácticamente nulas.

