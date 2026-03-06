El gobierno de Cuba confirmó la muerte de otro tripulante de la lancha procedente de Florida que fue interceptada por fuerzas de seguridad de la isla en febrero, tras un enfrentamiento armado en aguas territoriales cubanas. Con este nuevo fallecimiento, la cifra de víctimas fatales asciende a cinco.

Según informó el Ministerio del Interior cubano, el hombre murió el 4 de marzo como consecuencia de las heridas que había sufrido durante el tiroteo ocurrido el 25 de febrero, cuando guardafronteras interceptaron la embarcación cerca de la costa norte del país.

El incidente se produjo cuando una lancha rápida con matrícula del estado de Florida fue detectada navegando cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. De acuerdo con la versión oficial, los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra una patrulla cubana que intentó detenerlos, lo que desencadenó el intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento murieron inicialmente cuatro tripulantes y otros seis resultaron heridos, quienes fueron detenidos por las autoridades cubanas. La fiscalía de la isla los acusó de delitos de terrorismo, al sostener que el grupo intentaba realizar una infiltración armada en el país.

Las autoridades también informaron que en la embarcación se encontraron armas de fuego, municiones y equipamiento militar, lo que reforzó la hipótesis de una operación organizada desde el exterior.

El caso generó tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos, aunque Washington negó cualquier vínculo con la operación y aseguró que investiga lo ocurrido. Mientras tanto, la investigación continúa y ambos países mantienen contactos para esclarecer el episodio.